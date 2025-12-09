ES NOTICIA

Herido moderado al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
El hombre, de 86 años, sufrió varios varios traumatismos de carácter moderado en el accidente que sucedió en la calle Gustavo J. Navarro Nieto de la capital grancanaria

Un hombre, de 86 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir un atropello por un turismo en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.10 horas de este martes, en la calle Gustavo J. Navarro Nieto de la capital grancanaria, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, varios traumatismos de carácter moderado.

Seguidamente fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron el atestado correspondiente.

