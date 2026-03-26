El anterior obispo habría hecho estas declaraciones ante un ciudadano que denunció sufrir abusos cuando era niño

El anterior obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado noviembre a los 76 años, dijo a un ciudadano —que denuncia desde hace años haber sufrido abusos en su infancia por parte de un sacerdote de su diócesis— que, cuando era cura en La Palma, le habían provocado menores.

«Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años. Ahora es 16 o 18″, afirmaba Álvarez en unos audios que grabó el denunciante y que este jueves desveló El País y la Cadena SER.

El obispo conocía los abusos

Estas grabaciones se han hecho públicas a dos meses y medio de que el papa León XIV visite las dos diócesis de Canarias, con una misa multitudinaria programada en Tenerife el 12 de junio, y las entregó el denunciante de los hechos tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Protección de Menores del Vaticano.

El denunciante ya había puesto en conocimiento del Obispado de Tenerife los presuntos abusos que sufrió por parte de un cura con anterioridad, cuando Bernardo Álvarez era vicario general de la Diócesis.

Un año antes de fallecer Álvarez, el denunciante se reunió con él. En la grabación del encuentro, se escucha reconocer a Álvarez que estaba al corriente del caso. De hecho, le explica que lo que hizo su antecesor en el Obispado fue trasladar al sacerdote señalado a Salamanca.

El obispo fallecido de Tenerife admitió sentirse atraído por menores/ Archivo RTVC

Por otro lado, según El País, ni el antecesor de Bernardo Álvarez, Felipe Fernández, ni el propio Álvarez cuando se hizo cargo del Obispado en 2005 abrieron un proceso canónico contra el cura denunciado, lo que impulsó al afectado a acudir en 2014 a los juzgados, que declararon prescritos los hechos al ocurrir entre 1997 y 2003.

«Cuando el sacerdote denunciado nos confesaba, se dedicaba a tocarnos y a mí incluso me dio un beso en la boca, y nos preguntaba si nos masturbábamos. Te acariciaba, a uno le metió la mano en el pantalón», afirmaba el denunciante.

«Ninguno de los monaguillos quería ir a casa del cura. Al final, junto con otros cinco chicos, se lo contamos a los catequistas, pero la gente de la parroquia se encargó de crucificarme a mí y a mi familia», añadió el afectado.

Relacionaba los abusos con homosexualidad

Tras archivarse el caso en la Justicia ordinaria, el afectado volvió a presentar su denuncia ante la Diócesis de Tenerife, invocando las nuevas normas aprobadas al respecto por el Vaticano.

En ese momento, Álvarez informó a la Congregación para la Doctrina de la Fe y suspendió cautelarmente al sacerdote, pero el procedimiento no siguió adelante porque «el cura dejó los hábitos».

En su reunión con el anterior obispo de Tenerife, el denunciante le hizo hincapié en el daño que había sufrido su familia desde que puso los hechos en conocimiento del obispo Felipe Fernández, en forma de amenazas por parte de feligreses de su localidad.

Se escucha reconocer a Álvarez que estaba al corriente del caso/ Archivo RTVC

«¿Cómo se repara eso? ¿No van a reconocer nunca públicamente que eso pasó y no van a pedir perdón?», le interpeló, a lo que Álvarez repuso: «Lo que tenías que haber hecho, cuando yo fui nombrado obispo, era venir».

En la conversación, el anterior obispo de Tenerife vincula abusos como homosexualidad.

«El 80 % de los que han abusado de menores son homosexuales», le advierte al denunciante. Este le responde: «Un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual«.

En 2007, Bernardo Álvarez ya protagonizó otra polémica cuando el diario La Opinión de Tenerife publicó una entrevista en la que afirmaba: «Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan«.

Comunicado del Obispado de Tenerife

El Obispado de Tenerife ha emitido un comunicado oficial en relación con la información publicada este jueves 26 de marzo de 2026 por el diario El País y la emisora Cadena SER, en la que se hace referencia a una grabación atribuida al obispo emérito, ya fallecido, monseñor Bernardo Álvarez.

En su comunicado, la institución eclesiástica señala, en primer lugar, que desconoce la existencia de la citada grabación, así como el contexto en el que esta se habría realizado.

Asimismo, el Obispado de Tenerife expresa su rechazo rotundo a cualquier tipo de abusos cometidos contra menores y, por último, la institución destaca la importancia de acudir a los cauces legales vigentes para que las posibles víctimas puedan denunciar los hechos ante las autoridades judiciales competentes.