La entidad Certificado ODS reconoce el liderazgo medioambiental, social y de gobernanza del Auditorio de Tenerife y su gestión cultural

El Auditorio de Tenerife recibe certificación internacional por su compromiso con la sostenibilidad. Cabildo de Tenerife

El Auditorio de Tenerife ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad al obtener la certificación internacional de Certificado ODS, que avala la excelencia de la institución en materia medioambiental, social y de gobernanza.

Tras un proceso de auditoría de más de un año, el Auditorio ha logrado el nivel 3-avanzado con una puntuación de 71,5 sobre 100 según la metodología ESGrade basada en los criterios ESG (Environment, Social and Government).

El consejero insular de Cultura y presidente del Auditorio, José Carlos Acha, recibió la distinción de manos de María José Gil-Delgado, directora de Certificado ODS, quien destacó que la institución “está muy cerca del nivel 4, el más alto, gracias a la implementación sólida y verificable de sus políticas y acciones sostenibles”.

27 metas verificadas

El sello reconoce 27 metas verificadas correspondientes a 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, consolidando al Auditorio como referente no solo arquitectónico, sino también en sostenibilidad y gestión cultural.

José Carlos Acha subrayó que esta certificación refleja “el tesón del equipo y su ejemplo para que otras instituciones del Cabildo sigan este camino”.

Con esta distinción, el Auditorio de Tenerife refuerza su papel como motor de desarrollo cultural y creativo en Canarias, combinando innovación escénica, educación y sostenibilidad en su gestión integral.