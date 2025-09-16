ES NOTICIA

Jueces y fiscales auguran una saturación en los juzgados de violencia contra la mujer a partir de octubre

Redacción RTVC
Aseguran que con las nuevas competencias el trabajo aumentará un 16% y no se podrá prestar el servicio con dignidad para las víctimas

Jueces y fiscales están preocupados por el inicio de este año judicial con la entrada en vigor de las nuevas competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer.

Creen que a partir de octubre aumentará el trabajo en un 16% y advierten de que no se va a poder ofrecer el servicio con dignidad para las víctimas.

En Santa Cruz de Tenerife hay dos juzgados de Violencia de Género que se ocupan de los casos de la capital, La Laguna y Güímar. A partir de octubre también tienen que instruir otros delitos como por ejemplo la explotación sexual, los matrimonios forzosos o el acoso sexual, entre otros.

A esta situación se suma la falta de infraestructuras. En Tenerife auguran para octubre una saturación en el servicio.

