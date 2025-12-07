El único municipio de Lanzarote donde no ha aumentado la criminalidad ha sido el de Arrecife

Informa. José María de Páiz/ Yuli Salinas

En los primeros nueve meses del año el índice de criminalidad en la isla de Lanzarote ha crecido. Esta subida la han experimentado en todos los municipios de la isla, salvo en Arrecife el único espacio en donde ha habido un descenso.

Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre, la Guardia Civil y la Policía Nacional tramitaron un total de 5.799 denuncias de tipo pena en Lanzarote y la Graciosa. Por tanto, un 4,3% más, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Porcentaje por municipios



Los municipios turísticos de Tías y Teguise es dónde más auge ha habido con incrementos de más del 10%. Por el contrario, Arrecife es donde más denuncias se produjeron al existir un mayor número de población, pero ha vivido un retroceso de denuncias de 2,3%.



En general, en Lanzarote, las denuncias que más se han registrado son las relacionadas con robos y hurtos, disminuye la ciberdelicuencia y los delitos sexuales.