Un hombre de origen magrebí ha resultado herido grave en una reyerta ocurrida la madrugada de este domingo en Arrecife, en Lanzarote, en la que le clavaron un cuchillo en la espalda, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Una mujer avisó a la Policía del suceso, ocurrido en la calle Igualdad de la capital lanzaroteña, después de que la víctima llegara hasta su puerta en busca de auxilio.

Tras activarse los servicios sanitarios, el hombre fue asistido por personal de una ambulancia medicalizada y trasladado hasta el hospital José Molina Orosa, donde fue operado de urgencias y se le extrajo el arma blanca.

La víctima se encuentra en el área de observación de la UVI y su pronóstico, aunque es grave, se encuentra fuera de peligro. Según informaron las fuentes policiales.

Agentes de policía científica efectuaron la correspondiente inspección ocular y la policía judicial de la comisaría de Arrecife se ha hecho cargo de la investigación.

Según las fuentes, una patrulla se desplazó hasta el hospital para recoger el arma blanca y examinarla en busca de pruebas.

Por el momento no se ha producido ninguna detención, han añadido las fuentes policiales.