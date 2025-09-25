Tres detenidos tras una violenta pelea en Arrecife

Dos hombres resultaron heridos graves en una riña ocurrida en Argana Alta

La Policía Nacional, con apoyo de la Policía Local de Arrecife, detuvo el 19 de septiembre a tres personas por una violenta pelea en Argana Alta.

Imagen de un vídeo difundido por Crónicas de Lanzarote

La trifulca ocurrió cerca de un bar conocido por incidentes previos. Uno de los implicados fue trasladado al Hospital General de Lanzarote con heridas graves.

La otra víctima sufrió un corte en el cuello que alcanzó la arteria carótida y también fue atendida de urgencia en el centro hospitalario.

Identificación de los agresores

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron a los presuntos autores y los detuvieron horas después. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos.

Uno de los detenidos había estado en prisión preventiva por otra agresión violenta que dejó graves secuelas a un ciudadano extranjero en Puerto del Carmen.

Pelea bajo los efectos del alcohol y drogas

Las pesquisas indican que la discusión comenzó en el bar, donde dos implicados estaban bajo los efectos de alcohol y estupefacientes. Poco después, la riña se trasladó a la vía pública.

Tres personas habrían agredido a una cuarta, provocando las graves lesiones que obligaron a su ingreso hospitalario.

Refuerzo policial en la zona

La Policía Nacional reforzó los dispositivos de seguridad en el barrio tras la reincidencia de este tipo de incidentes en zonas con alta conflictividad social.

Los arrestados pasaron a disposición judicial. La Autoridad decretó prisión provisional para uno y libertad con cargos para los otros dos.