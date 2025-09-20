La Policía Nacional investiga el enfrentamiento ocurrido en la calle Malagueña

Hospitalizado en estado grave a resultas de una reyerta en Arrecife

La Policía Nacional detuvo este viernes a dos personas tras una reyerta en la calle Malagueña de Arrecife, ocurrida sobre las 11:40 horas de la mañana.

Imagen de archivo | Europa Press

Ambos implicados sufrieron lesiones con armas blancas. Uno presentó una herida en el cuello y el otro varios cortes en los brazos.

El herido de mayor gravedad fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde recibió el alta tras ser estabilizado.

Investigación en curso de la reyerta ocurrida en Arrecife

La Policía Nacional confirmó que uno de los arrestados lo fue por tentativa y el otro por lesiones. Ambos permanecen en los calabozos de la Comisaría Local de Arrecife.

Las causas del enfrentamiento se encuentran bajo investigación policial, mientras se recopilan testimonios y pruebas sobre lo sucedido.