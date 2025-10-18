ES NOTICIA

El aeropuerto de Tenerife Norte lidera el incremento en cuanto al número de asientos se refiere

Redacción RTVC
Aunque se trata de datos positivos, el crecimiento de asientos se modera respecto a años anteriores a la pandemia

Las aerolíneas aumentarán un 2% el número de asientos hacia Canarias hasta marzo de 2026. Cabe destacar que el aeropuerto de Tenerife Norte lidera el incremento, seguido de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.

El Hierro será la única isla que experimentará un descenso en su capacidad aérea.

Por tanto, Canarias afronta el invierno con buenas perspectivas turísticas. Las aerolíneas continúan apostando por el archipiélago y aumentan sus plazas durante los próximos meses.

Aunque se trata de datos positivos, el crecimiento se modera respecto a años anteriores a la pandemia. Una ralentización que el sector considera normal y que no genera preocupación.

