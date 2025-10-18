Aunque se trata de datos positivos, el crecimiento de asientos se modera respecto a años anteriores a la pandemia

Las aerolíneas aumentarán un 2% el número de asientos hacia Canarias hasta marzo de 2026. Cabe destacar que el aeropuerto de Tenerife Norte lidera el incremento, seguido de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.

El Hierro será la única isla que experimentará un descenso en su capacidad aérea.

Por tanto, Canarias afronta el invierno con buenas perspectivas turísticas. Las aerolíneas continúan apostando por el archipiélago y aumentan sus plazas durante los próximos meses.

Aunque se trata de datos positivos, el crecimiento se modera respecto a años anteriores a la pandemia. Una ralentización que el sector considera normal y que no genera preocupación.