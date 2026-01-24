Durante el último año, la Dirección General de Salud Pública detectó 52 brotes en Canarias, casi un 37% más que en 2024

Registro de casos

A pesar de que es una enfermedad que parecía erradicada, resurgió en España en 2020. Desde entonces, los casos han ido aumentando. Durante el último año, la Dirección General de Salud Pública detectó 52 brotes en Canarias, casi un 37% más que en 2024. Un aumento que también está relacionado con la mejora de los sistemas de vigilancia y control.

Los brotes se han producido en centros como residencias de mayores, centros de atención a la discapacidad escuelas y guarderías. Cabe destacar que los casos que se producen en entornos familiares no se suelen comunicar, ya que la sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria.



Además, es fundamental comunicarlo, para poder actuar cuanto antes porque, dado que es una enfermedad complicada en su cura.

