Las horas que calculan que cada autónomo canario invierte en burocracia supone un sobrecoste de 400 millones al año para el sector, asegura ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias)

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, ATA Canarias, denuncia este jueves la «insoportable» carga burocrática que soportan los más de 147.000 autónomos en Canarias. Calculan que cada trabajador por cuenta propia destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

400 millones de sobrecoste

Esta dedicación no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo, resaltan. Así, teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 200 horas representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo de tal forma que en términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Canarias 400 millones de euros al año y más de 29.400.000 horas.

En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración.

El 92% de los autónomos señala en el Barómetro de ATA de cierre de 2025 que las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que «merma drásticamente» su capacidad de conciliación.

Medidas urgentes

De hecho, la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, como principal ejemplo, es una de las tres medidas urgentes que han marcado los autónomos como prioritaria en el último Barómetro de ATA.

Esta situación se agrava para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes.

«La burocracia está ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega. La realidad es que cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo», señala Pedro Andueza, presidente de ATA Canarias.

En ese sentido expone que «cada vez hay más normas que suponen más trámites y más obligaciones, España no puede seguir a este ritmo, se necesita un cambio radical porque la burocracia está ahogando y asfixiando a los autónomos».

Por todo ello, ATA Canarias advierte de que el actual sistema es insostenible. «Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza, menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico, no podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador», concluye Pedro Andueza.