La Autoridad Portuaria de Las Palmas cierra el ejercicio 2025 con 36,5 millones de toneladas, más de 1,5 millones de contenedores TEU y, por primera vez, más de 2 millones de cruceristas

El tráfico total de los cinco puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas alcanzó en 2025 las 36.522.378 toneladas, lo que supone un incremento del 14,96 % respecto al año anterior.

Terminal de cruceros, muelle de Santa Catalina. Autoridad Portuaria de Las Palmas

En el apartado de mercancías, se movieron 33.614.617 toneladas, un 16,49 % más que en 2024, marcando también un máximo histórico en la serie que se remonta a 2011.

El Puerto de Las Palmas lidera el crecimiento

Por recintos portuarios, el Puerto de Las Palmas concentró la mayor parte de la actividad, con 31,8 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 15,56 %.

Le siguieron el Puerto de Arrecife, con 2,1 millones de toneladas (+13,82 %); Puerto del Rosario, con 1,6 millones (+14,94 %); Arinaga, con 260.127 toneladas (+7,89 %), y Salinetas, con 632.213 toneladas.

Máximo histórico en tráfico de contenedores

El movimiento de contenedores alcanzó en 2025 las 1.546.389 unidades TEU, un 16,28 % más que en 2024 y el mayor registro desde 2011.

Además, la terminal de contenedores de OPCSA superó por primera vez el millón de TEU movidos en un solo ejercicio, un hito logrado en noviembre de 2025.

Más de dos millones de cruceristas por primera vez

El tráfico total de pasaje se situó en 3.622.329 pasajeros, con un crecimiento del 2,99 %. Dentro de esta cifra, el turismo de cruceros marcó un récord histórico al superar por primera vez los 2 millones de pasajeros, alcanzando los 2.089.042 cruceristas, la mejor cifra desde 2010.

Un balance que refuerza el liderazgo en el Atlántico Medio

El cierre de 2025 consolida a los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas como una plataforma logística y de servicios de referencia en el Atlántico Medio.

El crecimiento del tráfico internacional, el récord de contenedores y cruceristas y la evolución positiva del tráfico rodado refuerzan su papel como motor de actividad económica y empleo para Canarias.