La rotura se produjo durante la ejecución de las obras en la Rambla de Santa Cruz, cuando al realizarse trabajos para los nuevos alcorques se dañó la red general de distribución conectada al depósito de Fumero, obligando a su cierre

La calle La Rosa y el tramo final de La Rambla permanecerán sin suministro de agua

Emmasa trabaja en la rehabilitación de la red de agua del servicio general de distribución vinculada al depósito de Fumero para restablecer el suministro lo antes posible, que se prevé que la quede solucionado este viernes. La avería en la red de agua en Santa Cruz de Tenerife afecta a 20.000 personas.

Una avería en la red de agua afecta a 20.000 personas en Santa Cruz de Tenerife. Imagen de la rotura ocasionada durante la ejecución de las obras en la Rambla de Santa Cruz. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encuentra trabajando en la reparación de la avería de la red de agua que afecta a unas 20.000 personas de distintos barrios del municipio.

Según explican fuentes del Consistorio, la incidencia se ha producido durante la ejecución de las obras en la Rambla de Santa Cruz, donde, al realizarse trabajos para los nuevos alcorques, se ha dañado la red general de distribución conectada al depósito de Fumero, obligando a su cierre.

Mientras se ejecutan los trabajos de reparación, se están llevando a cabo actuaciones previas en la red para minimizar el impacto en la ciudadanía. No obstante, la calle La Rosa y el tramo final de La Rambla permanecerán sin suministro de agua.

Presión baja en varias localidades

En otras zonas del municipio, como el barrio de El Toscal, La Marina, plaza de España y Residencial Anaga, se mantiene el servicio, aunque con una presión inferior a la habitual. Esta situación puede ocasionar problemas de suministro en los edificios de mayor altura.

Así, los equipos técnicos de la empresa adjudicataria del servicio se encuentran trabajando de manera ininterrumpida con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible, que, según las previsiones, podría quedar restablecido en torno a las 18:00 horas de hoy mismo.

El Consistorio agradece la comprensión de los vecinos y pide disculpas por las molestias ocasionadas.