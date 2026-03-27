La exposición de Luis Morera estará en el Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma hasta el próximo 18 de julio, con entrada gratuita

La exposición de Luis Morera en el Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma. Imagen Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias inauguró este jueves, 26 de marzo, la exposición ‘Ach Guañac. Geografías del vínculo’, de Luis Morera, en su Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma. La muestra propone, a través de 50 obras, un recorrido retrospectivo por su universo creativo, donde pinturas, dibujos, esculturas, proyectos arquitectónicos y composiciones musicales se entrelazan para ofrecer una mirada integral a su forma de concebir el mundo.

La exposición podrá contemplarse, con entrada gratuita, hasta el próximo 18 de julio y el horario de visitas se establece de martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como los sábados en horario matutino.

El acto de inauguración, según informa un comunicado, contó con la presencia del artista Luis Morera; su hija, Julia Morera, comisaria de la muestra; y Juan Capote, patrono de la Fundación CajaCanarias, quien recordó que, entre los múltiples objetivos de la entidad, una de nuestras prioridades es la puesta en valor y el rescate de figuras relevantes de la sociedad y la cultura canaria.

Inauguración de la exposición de Luis Morera en el Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma. Imagen Fundación CajaCanarias

Tríptico ‘Ach Guañac’

Por su parte, la comisaria Julia Morera, hija del artista, señaló que esta muestra permitirá al público aproximarse a algo que va mucho más allá de una trayectoria artística. Esta exposición supone adentrarse a su manera de mirar, pensar y sentir las islas. Esta muestra es especialmente significativa ya que presenta por primera vez el tríptico ‘Ach Guañac‘ y por dedicar un espacio a Taburiente, evidenciando cómo en la obra de Luis Morera se alimenta entre sí y nace de un mismo impulso creativo.

El tríptico ‘Ach Guañac’ de Luis Morera. Imagen Fundación CajaCanarias

En su intervención, Luis Morera quiso resaltar la especial ilusión que le hace que su hija custodie su obra y exponer por primera en «su casa». El artista palmero recordó su estancia en Madrid y cómo su participación en las manifestaciones contra la dictadura marcó su formación y le hizo comprender que Canarias necesitaba una voz propia. Así nació Taburiente.

La exposición

‘Ach Guañac. Geografías del vínculo’ propone al visitante un recorrido retrospectivo por el universo creativo de Luis Morera, construido en torno a los conceptos arte, identidad y naturaleza. La muestra reúne 50 obras del artista que abarcan pinturas, dibujos, esculturas, proyectos arquitectónicos y composiciones musicales, entrelazadas para ofrecer una mirada integral de su forma de concebir el mundo y del profundo vínculo que establece con el territorio. Entre las piezas más destacadas se incluyen el tríptico ‘Ach Guañac’, que se exhibe por primera vez al público, y una sección dedicada a la historia del grupo Taburiente.

La muestra se completa con una selección de documentos, recortes de prensa, fotografías e instrumentos musicales, así como un videomontaje de la cineasta palmera Paula Candelaria Ventura, pieza que se integra en el recorrido expositivo como una aproximación audiovisual a la figura y al legado de Morera.

Para esta propuesta, la Fundación CajaCanarias ha confiado el comisariado a Julia Morera, hija del artista, quien ha asumido el reto de sintetizar, en una selección precisa, la amplitud y coherencia del inmenso universo creado por su padre. Su mirada permitirá al visitante acercarse a una trayectoria artística que no se ajusta a un marco disciplinar ni a un estilo cerrado. Al contrario, se despliega con plena libertad creativa y una visión profundamente humanista de la creación contemporánea.

La exposición de Luis Morera en el Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma. Imagen Fundación CajaCanarias

Recorrido por múltiples disciplinas

La muestra ‘Ach Guañac. Geografías del vínculo’ se plantea como un recorrido por las múltiples disciplinas que ha cultivado Luis Morera, en el que lo comunitario se reconoce en el vínculo emocional con el territorio. Este enfoque se articula en torno a un eje central: paisaje, memoria e identidad, y concibe el arte como una forma de relación con la sociedad, capaz de generar encuentro, sentido y reflexión.

Frente a los procesos de homogeneización cultural del mundo contemporáneo, la obra de Morera rescata la raíz como fuerza activa, no como límite, sino como impulso que dialoga con su contexto y abre nuevos escenarios posibles, vitales y profundamente creativos.

La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tijarafe y de Natán Teutsch, quienes han cedido obra en calidad de préstamo, así como con la participación del escritor y periodista Juan Jesús Armas Marcelo y de la escritora Elsa López, que contribuirán con textos para el catálogo que se editará con motivo de la muestra.