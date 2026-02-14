La Aemet advierte aviso amarillo por viento fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, con posibles rachas de 90 km/h

Aviso amarillo por rachas de viento de hasta 80 km/h en Canarias este domingo. EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por rachas muy fuertes de viento este domingo en Canarias. Se esperan intensidades de hasta 80 kilómetros por hora, que podrían alcanzar puntualmente los 90 km/h en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas hasta la tarde, y hasta el mediodía en las islas más orientales.

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en el norte de las islas de mayor relieve por debajo de los 1.000-1.300 metros.

A partir de últimas horas podría entrar polvo en suspensión en capas bajas en las islas orientales, con calimas más significativas en zonas elevadas del interior. No se descarta también ligera calima en áreas del sur de Gran Canaria al final del día. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con ligeros ascensos en zonas interiores.

El viento soplará moderado a fuerte

El viento soplará moderado a fuerte de componente este (nordeste en costas), amainando progresivamente por la tarde y rolando al este o sureste en zonas altas.

En el mar, se prevé componente noreste fuerza 5 o 6, arreciando a 7 en costas oeste y sureste, con fuerte marejada que aumentará a gruesa en esos litorales y mar de fondo del norte o noroeste de hasta tres metros en costas del norte.