Mariano Hernández Zapata anunció una línea de ayudas de hasta 35.000 euros para las viviendas afectadas por los incendios de Tijarafe y Puntagorda

RTVC.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de ayudas de hasta 35.000 euros destinadas a las viviendas afectadas por el incendio declarado en 2023 en los municipios de Tijarafe y Puntagorda, en la isla de La Palma.

Destinan hasta 35.000 euros por vivienda afectada en el incendio de Tijarafe y Puntagorda

Zapata explicó que se trata de un compromiso asumido por el Ejecutivo autonómico tras visitar las zonas afectadas, y que ahora se materializa con la convocatoria de estas subvenciones que cuentan con una partida total superior a 600.000 euros.

Las ayudas serán tramitadas en coordinación con los ayuntamientos de Tijarafe y Puntagorda, así como con la red de Oficinas Verdes de Canarias, con el fin de facilitar el proceso a los vecinos que vieron sus viviendas dañadas.

Primera línea de ayuda específica

“Es la primera vez que el Gobierno de Canarias impulsa una línea de ayuda específica para quienes han sufrido daños en sus viviendas a causa de un incendio urbano-forestal”, ha destacado el consejero, que confía en que no vuelva a ser necesaria gracias a una extinción eficaz de los incendios.

Zapata ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en el contexto de los efectos del cambio climático que se dejan sentir en el archipiélago, “con episodios de altas temperaturas y calimas prolongadas, incluso en pleno mes de octubre, una situación que no es habitual en Canarias”.

El consejero ha puesto en valor la labor de las brigadas contra incendios del Gobierno de Canarias (EIRIF) y la apuesta del Ejecutivo por reforzar su equipamiento y la prevención.

En este sentido, ha asegurado que se están desarrollando proyectos agroforestales en islas como El Hierro y La Palma para mantener limpias y vigiladas las zonas de interfaz entre el monte y los núcleos urbanos.