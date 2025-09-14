ES NOTICIA

Cabildo de Tenerife destina 385.000 euros a ayudas para las salas expositivas municipales

RTVC / EFE
Son un total de trece las salas de toda la isla las que han presentado su solicitud dentro del plazo establecido

Cabildo de Tenerife. Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, destina este año un total de 385.391 euros a las salas expositivas de titularidad municipal en la isla.

Son un total de trece las salas de toda la isla las que han presentado su solicitud dentro del plazo establecido, y se les ha concedido esta nueva subvención por parte del Cabildo, según ha detallado este domingo en un comunicado.

Según el Cabildo, es la primera vez que ese crea una subvención específica para mejorar las instalaciones de las salas de arte municipales, «lo que permitirá a los ayuntamientos en la implementación de la calidad expositiva y de la visibilidad de los artistas en los municipios que se han acogido a estas ayudas”.

