Las rutas, de carácter gratuito y de dificultad baja, comenzarán el próximo 18 de octubre

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organiza rutas guiadas por el Barranco de Guiniguada. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un programa gratuito de rutas guiadas por el Barranco de Guiniguada para conectar a la ciudadanía con esta infraestructura natural de gran valor medioambiental para la ciudad.

Las visitas arrancarán el próximo 18 de octubre, Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, y serán una vez al mes, sábado o domingo, en horario de mañana, con parón durante los meses de verano.

En cada ocasión se ofertarán 25 plazas gratuitas, que, previa inscripción, incluirán el transporte en guagua desde el Centro de Recursos Ambientales El Pambaso hasta el entorno del Jardín Canario, donde comenzará la caminata.

Inscripción para las rutas

El recorrido se realizará a lo largo de 8 kilómetros por el cauce del barranco, con una dificultad baja debido que el leve desnivel se realizará en descenso. Durante la travesía, monitores del Servicio de Sostenibilidad Ambiental acercarán el valor natural, cultural y etnográfico del área, tanto por su flora y su fauna como por la geomorfología que ha permitido el desarrollo de la actividad agrícola de una forma muy característica.

“El Guiniguada es aún un gran desconocido para una parte de la ciudad y sin embargo su sendero es una oportunidad para conectar con la naturaleza al lado del casco histórico. Es un recurso natural valioso que hay que potenciar y proteger, y estamos trabajando en ambas cosas”, indicó Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La inscripción para las primeras rutas, el 18 de octubre y el 29 de noviembre, ya está abiertas a través de la web municipal. Además, en la web y las redes sociales del servicio de Medio Ambiente @lpgcverdeyviva se irán anunciando las futuras fechas.