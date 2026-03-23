La programación de la LVIII Romería de San Marcos Evangelista marca el inicio de unas fiestas centradas en la tradición y la identidad cultural del municipio

El Ayuntamiento de Tegueste ha presentado el cartel y la programación de la LVIII Romería de San Marcos Evangelista en un acto junto a la diseñadora Lucía Perdomo.

Durante el evento, las autoridades destacaron el valor de esta celebración como una de las principales expresiones culturales del municipio y su papel en la conservación de las tradiciones locales.

Ayuntamiento de Tegueste presenta el cartel de la LVIII Romería de San Marcos Evangelista. Ayuntamiento de Tegueste

Inicio de unas jornadas festivas

El alcalde, Norberto Padilla, subrayó que la romería representa “la esencia e identidad” del pueblo, mientras que la concejala de Fiestas, Eladia López, señaló que la presentación del cartel marca el inicio de unas jornadas festivas basadas en la participación ciudadana.

Por su parte, la autora explicó que su diseño recoge elementos tradicionales como carretas, yuntas o bailes, en homenaje al arraigo cultural y al sentimiento colectivo que rodea esta celebración.