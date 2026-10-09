El martes de Carnaval 2027 pasará del 9 de febrero al martes 23 en San Cristóbal de La Laguna para coincidir con el festivo de Santa Cruz de Tenerife

El cambio en la fecha del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 también tiene repercusiones en el calendario laboral de San Cristóbal de La Laguna. Durante el pleno de este jueves, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de cambiar el festivo del martes de Carnaval para coincidir así con el festivo de la capital tinerfeña. Finalmente pasará a celebrarse dos semanas después de lo previsto, del 9 al martes 23 de febrero.

Santa Cruz de Tenerife retrasa el inicio del Carnaval hasta el 22 de enero

Esta medida atiende a las demandas de los diferentes colectivos sociales y centros educativos del municipio. El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa Santana, asegura que se trataba de una preocupación para el alumnado que pretende disfrutar de las celebraciones. «A pesar de que el Carnaval se celebra en Santa Cruz, la modificación de fechas también nos afecta a nosotros como municipio vecino», comenta Eiroa.

El pasado marzo el alcalde Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, realizó un cambio de forma excepcional en el calendario. La Gala Inaugural, que habría tenido que celebrarse el 8 de enero, pasa al 22 de enero. De esta forma, el Carnaval en la calle tendrá lugar del 19 al 28 de febrero.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, explicó que «el cambio de fechas responde a una necesidad técnica real». El montaje del escenario requiere de un tiempo disponible tras la finalización del PIT en el Recinto Ferial, por lo que «se ha optado por una solución que facilita el trabajo de los grupos, proveedores y profesionales del Carnaval», comentó.