La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha insistido este jueves que las 127 viviendas de Las Torres continuarán en su sitio y no serán expropiadas. Asegura que lo que se pretende es mejorar las dotaciones del barrio, dando uso a las parcelas que se encuentran libres.

Un vecino señala el plano del barrio de Las Torres en protesta por lo que creen que será un plan de desahucios

«Insuflar miedo»

En declaraciones a los periodistas, antes de reunirse con los vecinos de Las Torres, Darias ha recalcado que ha acudido al barrio, como se había comprometido, para exponer el borrador de la nueva ordenación que se pretende y en la que se tendrán en cuenta sus propuestas.

Ha abundado en que no se llevará a cabo la expropiación de 127 viviendas que temen los vecinos. Ha vuelto a reiterar que el informe ambiental se ha utilizado para «insuflar miedo» a los ciudadanos. Por eso, ha dicho que «es hora de que se pidan disculpas».

Comunicación con los vecinos

Darias ha asegurado que se desplazará al barrio de Las Torres a hablar con los vecinos las veces que sean necesarias. En la reunión de este jueves dos técnicas de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) explicaron los usos que se darán a las parcelas libres.

Por todo ello, la alcaldesa ha pedido tranquilidad. Recuerda que en la reunión que mantuvo la semana pasada con los 63 vecinos que asistieron, ya les indicó que el informe ambiental objeto de alegaciones, solo tiene efecto en el ámbito ambiental y no en la ordenación.

Y que a esos vecinos ya se les informó de las mejoras que se proponen llevar a cabo en el barrio, según ha indicado.