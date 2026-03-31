El consistorio refuerza la disciplina urbanística ante el aumento de ofertas comerciales engañosas sobre casas prefabricadas y contenedores en suelo rústico

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario advirtió este martes sobre la instalación ilegal de viviendas modulares en el municipio. La institución detectó un incremento de publicidad engañosa que promueve estas estructuras como soluciones habitacionales rápidas sin base legal.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario prohíbe las viviendas modulares ilegales / Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Las construcciones modulares destinadas a uso residencial tienen la consideración legal de vivienda a todos los efectos. Los propietarios deben cumplir estrictamente el Plan General de Ordenación y la normativa técnica aplicable en la zona. El formato o los materiales de la estructura no eximen del cumplimiento de estas reglas municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento aclara que no existe ningún vacío legal para instalar estas casas sin la licencia correspondiente. La clasificación del suelo es un requisito indispensable para cualquier implantación habitacional en el territorio. Por consiguiente, la condición de estructura móvil no permite ignorar las leyes urbanísticas actuales.

Igualmente, queda totalmente prohibido el uso residencial en suelo rústico bajo cualquier tipo de modalidad constructiva. Esta restricción afecta por igual a las casas de madera, contenedores o estructuras prefabricadas. Los ciudadanos deben verificar la viabilidad del terreno antes de realizar cualquier inversión económica.

Sanciones y consecuencias legales

El consistorio ya tramita numerosos expedientes sancionadores por infracciones detectadas en materia de disciplina urbanística. Estas actuaciones pueden derivar en multas económicas elevadas y en órdenes de retirada de las instalaciones. Además, las autoridades advierten que estas estructuras ilegales no podrán legalizarse en un futuro.

En consecuencia, muchos vecinos sufren graves perjuicios económicos por adquirir estas viviendas bajo premisas totalmente erróneas. La administración local lamenta que estas inversiones se realicen sin una consulta previa a los técnicos municipales. Esta situación genera conflictos legales que la institución busca evitar mediante la información pública.

Por todo ello, el Ayuntamiento insiste en que la única vía legal es obtener la licencia municipal previa. La protección del planeamiento garantiza la seguridad jurídica de todos los residentes del municipio. La vigilancia continuará para frenar estas prácticas que dañan el territorio y la economía familiar.

Recomendaciones a la ciudadanía

La institución recomienda acudir siempre a la Oficina Técnica Municipal antes de comprar una vivienda modular. Los técnicos informarán adecuadamente sobre la clasificación del suelo y los requisitos necesarios. Este paso previo resulta fundamental para asegurar que la inversión cumple con la legalidad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección de los vecinos frente a ofertas comerciales dudosas. La transparencia informativa evitará consecuencias legales desagradables para las familias de Puerto del Rosario. El cumplimiento de la ley es el único camino para una vivienda digna.

Finalmente, las autoridades recuerdan que la disciplina urbanística es una herramienta para el orden colectivo. El respeto al Plan General asegura un crecimiento sostenible y organizado de la capital majorera. El Consistorio mantendrá el refuerzo de la vigilancia en todo el término municipal.