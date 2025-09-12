La escritora canaria Annika Brunke ha ganado la segunda edición del Premio Alexis Ravelo de Novela Negra por su obra ‘Bacon’, una novela que mezcla intriga criminal, humor mordaz y frescura narrativa

Annika Brunke ha ganado el II Premio Alexis Ravelo de novela negra con ‘Bacon’. El jurado ha destacado la originalidad de su propuesta y la capacidad de la autora canaria para renovar el género negro con una voz distinta, ácida y profundamente entretenida.

La escritora canaria Annika Brunke gana el II Premio Alexis Ravelo de novela negra

‘Bacon’

La protagonista, Beatriz ‘Betty’ Mantecas, regenta una pastelería donde los dulces conviven con oscuros secretos. Con ironía y descaro, Betty se convierte en una narradora inolvidable, capaz de enfrentarse a la crudeza del mundo con un humor tan corrosivo como adictivo.

«El bacon es el mejor alimento del mundo, eso creo. Me gusta que la dieta Keto me permita comer tanto como me plazca, y a pesar de lo que algunos digan, es sano, porque, de no ser sano, no estaría incluido en una dieta. (…) Cuando escucho a las mismas personas que martirizaron mi adolescencia elogiar mis pasteles, me entran ganas de arrastrarlas hasta la parte de atrás de la tienda y acabar con ellas una a una».

Con este fragmento se vislumbra el tono de la novela: un relato que un crimen, crítica social y comedia negra. Es una historia ambientada en Canarias con una protagonista destinada a permanecer en la memoria del lector.

Annija Brunke

Annika Brunke (Las Palmas de Gran Canaria, 1975) ha residido en México, Estados Unidos y España. Desde siempre ha sentido debilidad por la novela negra, pero también por las novelas románticas y de misterio. En la actualidad, compagina su cargo como subdirectora de una conocida empresa de restauración en Gran Canaria con la literatura, su gran pasión, y colabora en la revista LyB Actual, una publicación digital de contenido diverso pero con un claro enfoque de género.

Investigadora incansable de la mente criminal y la historia negra de Canarias, Annika Brunke mezcla con maestría acontecimientos reales con altas dosis de ficción, encajando las piezas con precisión y construyendo una nueva realidad trepidante y adictiva en la que sumerge al lector sin darle tregua durante toda la trama. Otras obras publicadas de la autora son: Hasta que se acabe el mar, Negar a María, La casa del Palmar (Ediciones Garoé) primera entrega de la sargento Ana Montes a quien podrás seguir la pista en Quinta de ánimas y en la saga Fénix: El alma del impostor.