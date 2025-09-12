Los bagañetes celebran sus fiestas y los 100 años de Tazacorte como municipio

Tazacorte iza la Bandera en honor a San Miguel Arcángel y da inicio a las fiestas patronales, que este año coinciden con los 100 años de la segregación como municipio

En Tazacorte ya ondea la bandera en honor a San Miguel Arcángel, gesto con el que se da inicio a las fiestas patronales, que este año adquieren una relevancia especial al celebrarse el centenario de la segregación como municipio.

Tazacorte iza la Bandera en honor a San Miguel Arcángel y da inicio a las fiestas patronales

100 años como municipio

El alcalde, David Ruiz, destacó que “no cabe duda de que vamos a celebrar que hemos mantenido nuestra identidad y que nuestro municipio ha defendido sus raíces marineras y agrícolas, un sacrificio vinculado al mar y la agricultura que nos diferencia como pueblo”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Yordan Martín, recordó que tras este acto de apertura se sucederán decenas de actividades. Entre ellas, resaltan dos jornadas señaladas en el calendario festivo.

El martes 16 de septiembre se celebrará la conmemoración de la segregación del municipio. Martín indica que la programación contempla “la apertura de una exposición fotográfica sobre los 100 años de historia de Tazacorte, la inauguración de la Feria de Artesanía en la Casa Massieu, un coloquio con los alcaldes que han marcado la historia del municipio junto al presidente del Cabildo de La Palma, un pasacalle de vehículos antiguos con la Banda Municipal de Música, la inauguración de un mural conmemorativo y un concierto de la Banda Municipal en la Plaza de San Miguel”.

Tazacorte iza la Bandera en honor a San Miguel Arcángel y da inicio a las fiestas patronales

El 29 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel, “la jornada comenzará con la tradicional diana con gigantes y cabezudos, chocolatada popular, suelta de palomas, la solemne eucaristía en honor al patrón de Tazacorte y de La Palma, y culminará con la misa y procesión de la Sagrada Imagen, acompañada por la Banda de Música Municipal, finalizando con un espectáculo de fuegos artificiales”.

Desde el Ayuntamiento de Tazacorte se extiende una invitación a vecinos y visitantes para disfrutar de estas fiestas como punto de encuentro y orgullo para el pueblo bagañete.