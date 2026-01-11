Hace dos años alcanzaron la isla de El Hierro más de 24.000 personas migrantes, el pasado año 10.625

Un total de 17.788 inmigrantes irregulares llegaron vía marítima a Canarias en todo 2025. Un 62% menos que 2024. El Hierro sigue siendo la mayor puerta de entrada al continente europeo de los flujos migratorios procedentes de África.

Archivo RTVC.



Cabe destacar que, aunque todos los especialistas sostienen que es una situación que se va a prolongar en el tiempo, los datos de 2025 no fueron tan elevados en la isla.

Datos inmigrantes irregulares

Así es que, todos los parámetros que se tienen para medir la migración descendieron durante el pasado año.

Por ejemplo, en 2024 se registraron 39 fallecimientos en la ruta entre África y El Hierro, en 2025 fueron 14. Además, hace dos años alcanzaron la isla de El Hierro más de 24.000 personas, el pasado año 10.625.