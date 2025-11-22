El Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta este fin de semana un desplazamiento a tierras gallegas en su visita a Carballal

El Balonmano Gáldar Gran Canaria busca reencontrarse con la victoria / Balonmano Gáldar

Este fin de semana el Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta un exigente desplazamiento a tierras gallegas para disputar la undécima jornada del Grupo A de la Primera División Nacional de balonmano. Los grancanarios se medirán al Carballal este sábado, 22 de noviembre, a partir de las 19:00 hora canaria en el Pabellón Municipal Carballal, en un duelo que se prevé intenso y de máxima dificultad.

El conjunto gallego, habitual candidato a los puestos altos de la tabla, destaca por un estilo de juego reconocible y una estructura defensiva muy sólida. Bajo la batuta de Francisco González, el Carballal ha sabido mantener un nivel competitivo notable, apoyándose en la calidad de hombres como Guillermo Rial y Diego Rodríguez, principales referentes ofensivos del equipo. Ambos jugadores asumen gran parte de la producción goleadora, mientras que el grupo se ha consolidado como uno de los menos batidos de toda la categoría.

Para los pupilos de Aday Sánchez, el encuentro supone una oportunidad para levantarse tras la derrota sufrida en el reciente derbi grancanario. Conscientes del reto que implica jugar en una pista históricamente complicada, los galdenses viajarán con el firme propósito de recuperar sensaciones y mostrar su mejor versión. La concentración en ataque y la cohesión defensiva volverán a ser fundamentales para competir ante un rival tan exigente y optar a sumar un resultado positivo.

El choque entre Carballal y Balonmano Gáldar Gran Canaria se presenta como un pulso directo por seguir escalando en la clasificación. Los isleños, decididos a reaccionar, tratarán de completar una actuación sólida que les permita volver a la senda de la victoria y mantener vivas sus aspiraciones en la competición.