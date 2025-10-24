El balance del Tenerife en las tres últimas jornadas es de tan solo un punto de nueve y ningún gol a favor

Derrota del CD Tenerife ante el Barakaldo en Lasesarre / CD Tenerife

El CD Tenerife perdió en Barakaldo su segundo partido consecutivo ante un rival muy intenso y que se sintió más cómodo sobre el campo durante todo el encuentro. Con éste ya son tres partidos seguidos sin encontrar portería rival. Además, por si no fuera suficiente, Álvaro González vio una amarilla que supone sanción y le hará perderse el próximo partido ante el Ferrol.

Poca pólvora

El equipo blanquiazul apenas tuvo ocasiones para hacer gol. Cervera dio entrada en el once a Alassan y también a Josep Calavera. De esta manera, fue la primera vez que Juanjo Sánchez empezó en el banquillo.

En la primera mitad ya avisó el Barakaldo, que aprovechó el factor campo, como está haciendo hasta ahora, ya que aún no ha perdido en Lasesarre. Pero aunque en los primeros 45 minutos el portero blanquiazul Dani Martín fue decisivo, en los siguientes 45 minutos encajó dos goles casi seguidos.

Cervera hizo debutar a Balde Jr, el único jugador de campo que faltaba por estrenarse. Y el ex del Lazio sirvió a Noel un balón que fue a la red, pero quedó anulado por fuera de juego.

El liderato se tambalea

El liderato del CD Tenerife, que parecía sólido hasta hace unas semanas, genera dudas, ya que al equipo blanquiazul podría alcanzarle este sábado el Racing de Ferrol.

El próximo partido del Tenerife será este martes contra la RSD Alcalá en la Copa del Rey, que se enfrenta este fin de semana a su filial en su partido correspondiente de liga de Segunda Federación.

Minuto a minuto Barakaldo CD vs CD Tenerife

10′ Primeros minutos sin ocasiones claras

13′ Remate de Alassan que atrapa el portero del Barakaldo

17′ La ha tenido ahora el Barakaldo

31′ El Barakaldo aprieta al Tenerife en Lasesarre

40′ Recta final de la primera parte en Lasesarre

48′ Gol del Barakaldo, marca Víctor San Bartolomé

53’´Gol del Barakaldo, marca Víctor San Bartolomé

70′ Intenta recortar distancias el Tenerife pero el Barakaldo sigue presionando muy alto

72′ Cambio en Tenerife, entra Noel López por Calavera

75′ Gol anulado al Tenerife por fuera de juego de Noel

80′ Cambios en el Tenerife: entran Maikel Mesa y Dani Fernández por Aitor Sanz y Alassan

90′ Se añaden 8 minutos

Final del partido | 2-0

Previa del partido

Barakaldo vs CD Tenerife | J9 Primera Federación Grupo 1 25-26

El CD Tenerife viajó a tierras vascas para enfrentarse al Barakaldo CF este viernes, 24 de octubre, a las 20:15 (hora canaria), en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Primera Federación (Grupo 1) que se disputará en el Estadio de Lasesarre.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño atraviesa su primer pequeño bache de la temporada. Tras un arranque inmaculado con seis triunfos consecutivos, los de Cervera han cedido terreno en las dos últimas fechas: un empate a domicilio y una derrota inesperada en casa ante el Unionistas, equipo que lucha por salir del descenso.

Enfrente estaba un Barakaldo en clara línea ascendente. El conjunto vasco solo ha perdido el primer partido de liga ante el Mérida AD (1-0). Desde entonces encadena cinco empates y dos victorias, mostrando una gran solidez defensiva y fiabilidad en su estadio.

Clasificación

Los blanquiazules mantienen el liderato con 19 puntos, dos más que su inmediato perseguidor, el Racing de Ferrol (17 pts). Un triunfo en Lasesarre permitiría al Tenerife mantener su ventaja y recuperar sensaciones antes de perder el primer puesto de la competición.

Con 11 puntos y en 7ª posición, el Barakaldo se encuentra a solo uno de los puestos de playoff y afronta el duelo con la motivación de dar un golpe sobre la mesa ante el líder.

