El barco partió en torno a las 7:30 horas del puerto de San Sebastián de La Gomera y el incidente se ha producido a mitad del trayecto en dirección al puerto de Los Cristianos en Tenerife

Un barco de la compañía Naviera Armas que hace el trayecto desde La Gomera a Los Cristianos en Tenerife ha sufrido una avería en alta mar, según han relatado pasajeros que viajan en el buque ‘Volcán de Teno‘.

El incidente se ha producido a mitad del recorrido y en las condiciones del mar hay olas de unos tres metros de altura. Según relatan algunos pasajeros el buque prácticamente no se mueve y los motores no se escuchan.

El barco partió del puerto de San Sebastián de La Gomera en torno a las 7:15 horas de la mañana. Un trayecto que habitualmente se hace en 50 minutos lleva por el momento más de dos horas.

Situación en la que se encuentra a las 9:30 horas el buque Volcán de Teno de Naviera Armas

Avería en uno de los motores

Naviera Armas ha informado que el buque ha disminuido la velocidad por cuestiones técnicas-operativas. El buque está propulsado por sus propios medios. En un comunicado aseguran que estan con velocidad moderada por cuestiones técnicas operacionales. La seguridad de los pasajeros, la tripulación, el buque y la mercancía está garantizada.

El barco según la compañía Naviera Armas se desvía al puerto de Santa Cruz de Tenerife para proceder a la reparación tras detectarse una incidencia en uno de los motores.

Según han informado a los pasajeros se ofrecerá cortesía y se hará el debido traslado a los pasajeros que ven modificada su ruta.

Imagen que envía una de las pasajeras del estado de la mar en el traslado del buque al puerto de Santa Cruz de Tenerife / RTVC