El equipo de limpieza del municipio tinerfeño trabaja para prevenir posibles incendios

Los barrancos de Los Realejos, en Tenerife, se han convertido en vertederos improvisados. Neveras, lavadoras, cables y hasta animales muertos se acumulan entre la maleza, dibujando una imagen preocupante a las puertas del verano.

https://youtu.be/vZ-DISOBcoE

Este jueves, el equipo de RTVC presenció una de las limpiezas preventivas que se llevan a cabo antes de la llegada del calor, una acción clave para evitar incendios forestales.

Salud pública y prevención de incendios

Armado con su desbrozadora, Abraham Rodríguez trabaja sin descanso. Desde ahora y hasta mayo repetirá la misma tarea: retirar maleza y residuos en el mayor número posible de barrancos del municipio.

Los barrancos de Los Realejos se convierten en nuevos vertederos/ Informativos RTVC

En una sola intervención, este operario necesitó cuatro días para extraer montañas de basura y limpiar los barrancos de la zona. Sin embargo, apenas 24 horas después, alguien arrojó en el mismo lugar el cadáver de un animal.

“Basura, botellas, latas, animales; un sinfín de cosas que no deberían estar ahí”, lamenta Rodríguez. Los residuos no solo degradan el entorno natural, sino que suponen un riesgo para la salud pública, alimentan incendios y favorecen desbordamientos en épocas de lluvia.

El alcalde de este municipio tinerfeño, Adolfo González, recuerda que el servicio municipal de recogida de enseres es gratuito. Basta con llamar al ayuntamiento para concertar día y hora. La prevención comienza en la limpieza, pero depende, sobre todo, de la responsabilidad ciudadana.