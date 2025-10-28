Este espacio museístico se inaugura el 5 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 8 de enero

El Gabinete Literario de Las Palmas acogió este martes la presentación de la vigésima edición del Belén de Arena de Las Canteras, un evento emblemático que celebra dos décadas de arte, tradición y compromiso social, y que este año rendirá homenaje a Gran Canaria.

Durante la presentación se dio a conocer la temática de esta edición, ‘Un homenaje a la isla de Gran Canaria’, así como el cartel oficial del evento, diseñado por Yonders, que reproduce una de las obras más admiradas del pasado año: la escena de los Reyes Magos.

Historia viviente de la ciudad

El acto sirvió también para repasar las dos décadas de historia del Belén de Arena. Con más de 3 millones de visitantes desde su fundación -cerca de 260.000 sólo en 2024-, el Belén se consolida como el tercer espacio museístico más visitado de España durante la temporada navideña.

Los trabajos de movimiento de arena y compactado comenzarán el 10 de noviembre y las labores de modelado el 19 de noviembre, con la participación de una decena de escultores locales, nacionales e internacionales.

El Belén de Arena de Las Canteras celebra su 20º aniversario / Archivo RTVC

Las esculturas, que superarán la docena, representarán escenas propias de la Navidad e imágenes de la isla de Gran Canaria, con piezas que, como en años anteriores, podrán superar los 6 metros de altura y las 10 toneladas de peso.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó que el Belén de Arena “ha desempeñado durante estas dos décadas una función de faro artístico y social” en la capital grancanaria y el resto de la isla.

Presentación del 20º aniversario del Belén de Arena. Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

A lo largo de los años, el Belén ha contado con algunos de los mejores escultores de arena del mundo. Su nivel técnico y artístico ha convertido al evento en una cita de interés internacional, admirada por su originalidad y compromiso cultural.

Finalmente, el fundador y director artístico del Belén, Miguel Rodríguez, subrayó sensiblemente emocionado la emoción de alcanzar dos décadas de trabajo ininterrumpido: “Nada en la vida se consigue sin tener una meta. Los veinte años del Belén de Arena de Las Canteras nos dejan historias, anécdotas y el esfuerzo de muchas personas que han dado lo mejor de sí».