El alcalde de Santa Cruz de Tenerife anuncia que acudirá a la Diputación del Común o a los tribunales para exigir una solución a las personas sin hogar con enfermedades mentales.

Bermúdez denuncia que personas sin hogar “desechadas por la justicia” mueren en la calle a los seis meses / Foto: La Radio Canaria.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha lanzado hoy, en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, una dura advertencia sobre la falta de atención a las personas sin hogar con problemas de salud mental en la capital de la Isla.

“Nosotros hemos propuesto medidas para esas personas que han sido desechadas por parte de la justicia, y a los seis meses han fallecido en la calle”, ha lamentado este jueves en la Radio Pública.

Bermúdez ha señalado que el Ayuntamiento de Santa Cruz no puede asumir en solitario la atención sanitaria y social de estas personas y que, ante la inacción de otras administraciones, recurrirá al amparo de la Diputación del Común o a los Tribunales para reclamar una respuesta efectiva.

“El 50% de las personas proceden de otros municipios»

El Alcalde ha insistido en que “se necesitan plazas sociosanitarias” y ha subrayado que la capital tinerfeña está soportando una presión desproporcionada en la atención a personas sin hogar.

“El 50% de las personas que se encuentran en situación de calle proceden de otros municipios de Tenerife y de Canarias. Incluso de la Península y del extranjero. Esto significa que en otros municipios de la isla hay que crear recursos”, ha añadido.

El Alcalde ha reclamado una mayor coordinación institucional y la creación de recursos sociosanitarios distribuidos por toda la Isla. El objetivo, evitar que Santa Cruz de Tenerife siga concentrando la atención de casos que exceden sus competencias municipales.