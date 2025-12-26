La inversión de Bienestar Social a proyectos permitirá financiar 29 iniciativas sociales centradas en la conciliación, la salud mental y la atención a menores en situación de vulnerabilidad en Canarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha invertido en 2025 un total de 1.821.224,60 euros para financiar 29 proyectos de atención a la infancia y las familias, impulsados por 18 entidades del tercer sector.

Estas iniciativas están orientadas a mejorar la conciliación familiar y laboral, promover la participación infantil en entornos vulnerables y ofrecer apoyo social y psicológico a menores y familias con distintas necesidades.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó que la cuantía final duplica la inversión inicial prevista gracias a la ampliación de crédito procedente de fondos estatales.

Cobertura en diversos ámbitos

“Este refuerzo económico nos permite garantizar el apoyo a programas que atienden necesidades básicas como la alimentación, pero también a servicios de intervención familiar y conciliación”, señaló.

Por su parte, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, subrayó que estas subvenciones refuerzan el trabajo que realizan las entidades sociales en todo el Archipiélago.

Los proyectos financiados abarcan desde la cobertura de necesidades básicas y el acompañamiento social, hasta servicios de mediación familiar, apoyo educativo y actividades de ocio y cultura para menores, especialmente en periodos no lectivos, contribuyendo así a mejorar su bienestar y desarrollo integral.