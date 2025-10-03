2,5 millones se han ido a Mallorca con el primer premio y una segunda categoría con 200.000 euros se quedan en Las Palmas de Gran Canaria

En el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 2 de octubre de 2025 ha habido en Felanitx (Baleares) un boleto de primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.547.424 euros y un segundo premio ha caído en Canarias.

El boleto se vendió en el despacho receptor número 2 de la localidad de Felanitx, Mallorca, situada en la calle Mayor 32.

La Bonoloto cae en Baleares y toca a Canarias

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay un acertante con un boleto. Le corresponde un premio de 182.386 euros y que ha sido validado en Las Palmas de Gran Canaria.

Combinación ganadora: 34-43-12-20-15-25.

Complementario: 47 reintegro: 5.