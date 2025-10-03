ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

La Bonoloto cae en Baleares y toca a Canarias

RTVC / EFE
RTVC / EFE

2,5 millones se han ido a Mallorca con el primer premio y una segunda categoría con 200.000 euros se quedan en Las Palmas de Gran Canaria

En el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 2 de octubre de 2025 ha habido en Felanitx (Baleares) un boleto de primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.547.424 euros y un segundo premio ha caído en Canarias.

El boleto se vendió en el despacho receptor número 2 de la localidad de Felanitx, Mallorca, situada en la calle Mayor 32.

La Bonoloto cae en Baleares y toca a Canarias
La Bonoloto cae en Baleares y toca a Canarias

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay un acertante con un boleto. Le corresponde un premio de 182.386 euros y que ha sido validado en Las Palmas de Gran Canaria.

Combinación ganadora: 34-43-12-20-15-25.

Complementario: 47 reintegro: 5.

Noticias Relacionadas

Las fiestas de La Naval arrancan en La Isleta con el pregón

RTVC -

John Travolta, de vuelta en Sardina del Norte para el rodaje de Mareas Negras

RTVC -

El Dreamland Gran Canaria inicia una nueva era

RTVC -

El Cabildo de Gran Canaria respalda la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Cierra el aeropuerto de Múnich, Alemania, tras el avistamiento de drones

Los juzgados de violencia machista asumen desde este viernes los casos de violencia sexual sobre la mujer

Los médicos vuelven este viernes a la huelga para pedir un Estatuto Marco propio

El joven tiroteado en La Gomera queda en libertad, pero continúa hospitalizado

Las fiestas de La Naval arrancan en La Isleta con el pregón

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025