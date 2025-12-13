Debido a la borrasca Emilia se ha suspendido el derbi canario entre San Roque y Cisneros. El partido entre CV Emalsa Gran Canaria y CV Sayre CC La Ballena está «en el aire»

La borrasca Emilia provoca la suspensión del San Roque vs Cisneros / Bus Leader San Roque

El derbi canario entre Bus Leader San Roque y Cisneros La Laguna, previsto para este sábado a las 17:30 horas en el Polideportivo Municipal El Batán, queda suspendido debido a la situación de alerta en Gran Canaria por la borrasca Emilia y el cierre de instalaciones deportivas.

El cierre llevado a cabo por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de todas sus instalaciones ante el aviso de la alerta por vientos declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dejado a los canarios sin pabellón para disputar el encuentro correspondiente a la jornada nueve.

La nueva fecha en la que se disputará el partido está pendiente de confirmarse, una vez que haya acuerdo entre los dos clubes con el visto bueno de la RFEVB, ha anunciado este sábado el club grancanario en un comunicado.

El temporal pone en duda otro partido

Por su parte, el CV Emalsa Gran Canaria ha informado que su encuentro de mañana ante el CV Sayre CC La Ballena está «en el aire» debido a la situación de alerta decretada en la isla de Gran Canaria, que ha conllevado la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre y en instalaciones cubiertas que pertenezcan al Cabildo de Gran Canaria.

El club grancanario ha asegurado que, si mañana por la mañana se decide levantar la situación de alerta, el partido se disputará con normalidad, aunque si se mantiene se buscaría otra fecha para disputarlo.