Borrasca Francis| Canarias continúa en alerta por viento y oleaje

Al viento y al oleaje hay que sumar prealerta por lluvias en toda Canarias. Un frente asociado a la borrasca Francis ha dejado con la llegada del nuevo año lluvias importantes en algunos puntos de las islas como La Palma.

Borrasca Francis| Cierre preventivo de infraestructuras dependientes del Cabildo de Gran Canaria Debido a la declaración de alerta por viento por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, se ha procedido al cierre preventivo de infraestructuras de uso público dependientes del Cabildo de Gran Canaria, excepto el Área recreativa de San José del Álamo, en Las Palmas de Gran Canaria y la Finca del Galeón, en Santa Brígida

Borrasca Francis | Aquí puedes consultar la previsión del tiempo para los próximos días Nuestro compañero meteorólogo Edgar Cedrés nos cuenta todos los detalles de la borrasca Francis durante su segundo día en el archipiélago canario, un día marcado, sobre todo, por las fuertes rachas de viento y la previsión para los próximos días. Informa Edgar Cedrés.

Borrasca Francis | Verde intenso en los paisajes de La Gomera En La Gomera, la borrasca Francis ha dejado cerca de 40 litros por metro cuadrado en el sur de la isla, una zona en la que habitualmente no suele llover tanto. Las precipitaciones han provocado algunos desprendimientos, pero sin consecuencias graves para la población ni para las infraestructuras. Tras el paso de Emilia, que fue la anterior borrasca, la isla muestra un verde intenso en sus paisajes que no se veían desde hace algunos años. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Fuerte oleaje y bandera roja en La Frontera El Hierro y, de manera más concreta, el municipio de La Frontera han sufrido el paso de la borrasca, con un fuerte oleaje y la bandera roja izada. Las autoridades locales advierten a los ciudadanos y piden precaución. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Día complicado para volar desde o hacia La Palma El aeropuerto de la Isla Bonita ha sufrido los efectos de la borrasca Francis, con rachas que han rozado los 90 kilómetros por hora. Y viento cruzado que ha dificultado las operaciones de aterrizaje. En total, 7 vuelos que debían aterrizar en La Palma tuvieron que ser desviados o volver a sus aeropuertos de origen. Informa RTVC.

Borrasca Francis | En Gran Canaria, el viento y oleaje se lleva el protagonismo En la provincia oriental, la borrasca no ha dejado tanta agua. En Gran Canaria, el viento se ha llevado casi todo el protagonismo y también el oleaje. La borrasca de momento no ha sido tan generosa en cuanto a lluvia. Lo mismo ha ocurrido en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Vuelos desviados y cancelados, mal estado del mar y zonas de baño cerradas El de La Palma no ha sido el único aeropuerto donde ha habido retrasos, desvíos y cancelaciones. Ha ocurrido algo similar, por ejemplo, en el de Tenerife Norte, en Los Rodeos. Informa RTVC,

Borrasca Francis | Olas de hasta seis metros en Lanzarote y La Graciosa La previsión en Lanzarote mañana es que va a estar lloviendo de manera continua durante todo el día y de forma moderada de madrugada y a última hora del sábado, según el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Se espera que los vientos sean fuertes, con rachas pueden llegar a 70 km, por lo que se recomienda: Sujeción de las carpas de los eventos públicos.

Vigilancia de los adornos navideños. En cuanto a costeros tendremos alerta con olas de 5 a 6 metros en toda la costa oeste de la isla de Lanzarote y toda la Graciosa, así que se aconseja: Amarre de la flota pesquera y deportiva.

No acercarse a las zonas de costas.

Bandera roja en todas las playas.

Borrasca Francis |Rachas muy fuertes de viento mañana en las islas occidentales La borrasca Francis se continuará sintiendo en Canarias durante los próximos días. Mañana sábado, se prevé un predominio de cielos nubosos en las vertientes norte y oeste de las Islas, con temperaturas que apenas variarán o experimentarán un ligero descenso, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento soplará de componente oeste o noroeste, siendo moderado en general, pero fuerte en cumbres y vertientes sur y norte de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote. Probables rachas muy fuertes de componente oeste en las islas occidentales. En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso con precipitaciones débiles a moderadas con intervalos nubosos el resto del día cuando las lluvias serán menos probables y más ocasionales. En el resto de islas, intervalos nubosos en vertientes oeste y norte, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, siendo de carácter ocasional en el resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, viento moderado siendo fuerte en cumbres y vertientes sur y norte de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote, donde son probables rachas localmente muy fuertes.

Borrasca Francis | Posibles retrasos, desvíos o cancelaciones de vuelos La compañía Binter recomienda a los viajeros que antes viajar, consulten el estado de sus vuelo antes de ir al aeropuerto, ya que el archipiélago registra condiciones meteorológicas adversas que afectan a la operativa aérea, especialmente en La Palma y El Hierro y pueden producirse retrasos, desvíos o cancelaciones.

Borrasca Francis | Baja visibilidad en el aeropuerto de Tenerife La borrasca Francis sigue provocando condiciones de meteorología adversa por tormentas persistentes y seguirá ocasionando regulaciones por seguridad en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur. La visibilidad en estos momentos en Tenerife es reducida, a menos de 100 metros.

Borrasca Francis | Vuelve la luz a Los Valles y El Mojón en Lanzarote La zona de Los Valles y El Mojón en Lanzarote, así como Órzola en la isla de La Graciosa, y han recuperado el suministro eléctrico, según ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote. La compañía eléctrica, Endesa, comunicó este mediodía que las zonas citadas sufrían un apagón.

Borrasca Francis | Cierre preventivos en Gran Canaria Debido a la declaración de alerta por viento por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, se procede al cierre preventivo de todas las Infraestructuras de Uso Público dependientes del Cabildo de Gran Canaria como son el Área Recreativa de San José del Álamo (Las Palmas de Gran Canaria) y la Finca del Galeón (Santa Brígida) Se recomienda a la ciudadanía informarse solo por canales oficiales del Cabildo de Gran Canaria y no acceder a infraestructuras cerradas hasta que se comunique su reapertura.

Borrasca Francis | Reabre la GC-710 en Guía Los operarios de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ya han retirado las ramas que obstaculizaban el paso de los vehículos por la GC-170 a la altura del municipio de Guía.

Borrasca Francis | Olas y mar de fondo que coinciden con mareas vivas de luna llena Para el fin de semana se prevén chubascos dispersos, con lluvias débiles o puntualmente moderadas en zonas del norte y del oeste de la isla de Tenerife, así como viento del oeste moderado con intervalos localmente fuertes, tanto en el litoral como en medianías y en el Parque Nacional del Teide. Son probables rachas muy fuertes que podrían alcanzar o superar los 70 y 80 kilómetros por hora, agrega la nota. En cuanto al estado del mar, se espera un empeoramiento significativo, con olas superiores a los cuatro metros en la costa norte y mar de fondo en municipios del oeste, coincidiendo con mareas vivas de luna llena.

Borrasca Francis | Rachas de más de 80 k/h hasta mañana en La Laguna La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por rachas de viento que podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora hasta mañana sábado a las 18:00 horas, especialmente en zonas altas, la Cordillera Dorsal, el municipio de La Laguna y la vertiente sur de la isla. También se mantienen avisos por fenómenos costeros, con viento de fuerza 7 este viernes en la costa del área metropolitana y previsión de mar combinada con olas de entre 4 y 5 metros en toda la costa norte durante el sábado.

Borrasca Francis | Viento y fenómenos costeros mantienen activos el PEIN en Tenerife El Cabildo de Tenerife ha decidido mantener activo de forma preventiva el Plan de Emergencia Insular (PEIN) por la situación de alerta por vientos y fenómenos costeros ante la evolución de la borrasca Francis a su paso por la isla. Recomienda extremar la precaución en las costas del norte de la isla y en el litoral de los municipios de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona, ante la previsión de viento del oeste y fuerte oleaje.

Borrasca Francis | Ocho cancelaciones y nueve desvíos en La Palma, Tenerife y El Hierro El aeropuerto de La Palma está siendo la isla más perjudicada con siete desvíos y siete cancelaciones, según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). En concreto, ha registrado un desvío a Gran Canaria, cuatro a Tenerife Norte y dos a Tenerife Sur. Sin embargo, la borrasca también está afectando al aeropuerto de Tenerife que se ha visto obligado a proceder a cuatro cancelaciones de vuelos previstos a Tenerife Norte , dos a Gran Canaria, uno a Tenerife Sur y otro vuelo desde Tenerife Norte a La Palma. En el caso del aeropuerto de El Hierro tuvieron lugar un desvío a Gran Canaria y una cancelación a Tenerife Norte. Y en el de Tenerife Norte hubo un desvío de un vuelo de Sevilla que aterrizó en Gran Canaria. Imagen de la llegada de las ondas de montaña generadas por la orografía de La Palma. Aemet



Borrasca Francis | Tiempo estable en Lanzarote Este viernes, Lanzarote se ha mantenido con cielos prácticamente despejados y a diferencia de las islas occidentales, el mar totalmente en calma. Eso sí, con ligeras brisas de viento. En cuanto a las temperaturas, no se han presentado para darse un baño, pero si han sido agradables durante la primera jornada del día.

Borrasca Francis | Desvíos y cancelaciones en La Palma Un total de siete vuelos, que tenían como destino la isla de La Palma, tuvieron que regresar a sus respectivos aeropuertos de origen. También desde la isla bonita, se han tenido que cancelar siete vuelos con destino a otras islas. El motivo de esta operatividad aérea, se ha dado por la presencia de viento cruzado en la pista.

Borrasca Francis | La Graciosa, sin suministro eléctrico La compañía eléctrica, Endesa, ha comunicado que desde la zona de Los Valles, hasta el norte, así como la isla de La Graciosa, se han quedado, este viernes, sin suministro eléctrico. Se calcula que la avería de La Graciosa, tardará en solucionarse, al no existe una subestación en Los Valles.

Borrasca Francis | El sur de La Gomera acumula 40 l/m2 Informa. RTVC. La borrasca Francis ha dejado en la parte sur, de la isla colombina, casi 40 litros por metro cuadrado. Un hecho que ha generado algunos desprendimientos, pero sobre todo ha ayudado a la vegetación y a la agricultura. Sin duda, unas precipitaciones que han fomentado el verde de la isla, y en la que, en determinados puntos del Parque Nacional de Garajonay, se puede escuchar como corre algo de agua, por sus barrancos y nacientes.

Borrasca Francis | Empeora la situación en el mar Informa. Haridian Marichal / Aurora Díaz El oleaje y el viento ha continuado en puntos del sur de El Hierro, así como, en el Valle de El Golfo. Las zonas de baño mantienen aún la bandera roja, por el mal estado del mar. Sin embargo, a pesar de esta situación y los riesgos que supone, algunos bañistas se han saltado dicha indicación. Instituciones de la isla, como el Ayuntamiento de La Frontera y el Cabildo de El Hierro continúan insistiendo en la importancia de la prevención y precaución en los espacios costeros.

Borrasca Francis | Presas llenas y ausencia de incidentes relevantes Informa. RTVC. La borrasca Francis ha iniciado el año trayendo lluvia, vientos y fuerte oleaje al archipiélago. Una borrasca, que por el momento, no ha dejado incidentes relevantes en las islas, como sí lo hizo Emilia, hace unas semanas. Por su parte, desde el Cabildo de Gran Canaria, recorren las carreteras del centro de la isla, para avisar de posibles incidencias, así como dar apoyo.



Borrasca Francis | Cae de forma constante en los municipios de cumbre de Gran Canaria Durante este viernes, no ha parado de llover en los municipios de cumbre de Gran Canaria, eso sí, la hecho de una forma pausada, tranquila y sin dejar incidencias. Respecto al viento, sí que ha soplado con fuerza durante toda la jornada, al igual que lo hizo este jueves.

Borrasca Francis | Se abren los accesos al Parque Nacional del Teide Informa. RTVC. Sobre las 10.00 horas de la mañana de este viernes, se abrieron nuevamente, los accesos al Parque Nacional del Teide, que ha amanecido con una nueva nevada, gracias a la Borrasca Francis. Desde primera hora, se ha podido observar una larga cola, para visitar el Teide nevado, tanto por parte de turistas, como de residentes que no han querido perderse esta estampa invernal.

Borrasca Francis | Problemas para sintonizar RTVC en La Palma, debido al mal tiempo La tormenta Francis ha provocado problemas en los centros emisores de Fuencaliente, en La Palma. Debido a esto, algunas zonas de Puerto Naos y Fuencaliente no han podido sintonizar la señal de Televisión Canaria en TDT. Por su parte, la empresa responsable de la transmisión de la señal, se encuentra trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.

Borrasca Francis | Se mantiene la alerta por viento en La Palma, Tenerife y Gran Canaria La alerta por viento se mantiene y abarcará las zonas altas y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Mientras que en el resto de la islas, se mantiene en situación de prealerta. Se mantienen las condiciones de viento del suroeste moderado, aumentando a fuerte o con intervalos muy fuertes en medianías, cumbres y zonas altas del norte y del este, principalmente, en las islas occidentales y Gran Canaria. Se prevén rachas de viento del oeste y suroeste, que pueden ser localmente fuertes en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde pueden alcanzar y superar los 80 km/h en algunos momentos a lo largo del día, e incluso los 90 km/h, de manera puntual, en Tenerife.

Borrasca Francis | Las islas occidentales continúan en alerta por fenómenos costeros La Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes

disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), actualiza la situación, permaneciendo en alerta. En cuanto al ámbito territorial corresponde a la isla de La Palma; litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro; oeste y suroeste de La Gomera; y norte y oeste de las restantes islas. Costas del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.

Borrasca Francis | El Gobierno de Canarias actualiza la situación a prealerta por lluvias El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por lluvias en toda Canarias a partir de las 12:30 horas de este viernes, 02 de enero. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Borrasca Francis | Vientos de oeste que se convierten en los protagonistas del día El viento durante la mañana de este viernes ha sido del suroeste, pero a partir de este mediodía comenzará a soplar del oeste, con rachas importantes de hasta 90 km/h. También se producirán olas de 2 a 5 metros de altura. Sin embargo, en cuanto a los cielos, se mantienen despejados en muchos puntos de las islas, como es el norte de Tenerife, aunque sí se aprecia cierta nubosidad, en la denominada como isla baja. Al igual, que en el noroeste de La Gomera, donde predomina la nubosidad y los chubascos intermitentes.

Borrasca Francis | Cinco desvíos y tres cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma La Borrasca Francis, ha dejado de momento cinco desvíos y tres cancelaciones en el aeropuerto de La Palma. En concreto, un vuelo con origen Gran Canaria y destino La Palma, ha tenido que regresar al aeropuerto de origen. Así como, dos vuelos procedentes de Tenerife Norte. También un vuelo con origen Ámsterdam, se ha tenido que desviar a Tenerife Sur, además, como otro que salió de este último aeropuerto citado, tuvo que regresar. Del mismo modo, tres cancelaciones que tenían como destino La Palma, una en Gran Canaria y otras dos en Tenerife Norte.

Borrasca Francis | Valle Gran Rey suspende las actividades de la Noche en Blanco El Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha suspendido las actividades programadas para la Noche en Blanco, debido a las inclemencias meteorológicas, pues se prevé que las lluvias y el mal tiempo continúen a lo largo de los próximos días. Del mismo modo, la institución ha anunciado que durante las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas y actividades.

Borrasca Francis | Continúa activado el PEIN en Tenerife El Cabildo Insular de Tenerife, mantiene activado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta ante la evolución de la borrasca Francis, que continúa afectando a la isla con lluvias, viento y fenómenos costeros adversos. Las lluvias han sido el fenómeno más destacado hasta el momento, especialmente en la vertiente oeste de la isla.

Borrasca Francis | Recomendaciones ante el mal tiempo Desde el Gobierno de Canarias se han establecido una serie de recomendaciones a seguir, ante la llegada del mal tiempo y la Borrasca Francis. Entre ellas, no salir al exterior, a no ser que sea estrictamente necesario. Así como evitar zonas de inundación o llamar al 112 en caso de emergencia. También se ha aconsejado no transitar por zonas con árboles, cornisas o andamios.

Borrasca Francis | El Cabildo de La Gomera pide extremar las precauciones El Cabildo de La Gomera ha pedido a través de sus redes sociales, extremar la precaución ante el paso de la borrasca Francis. Por tanto, se recomienda evitar la cercanía a cauces de barrancos, zonas costeras y extremar la prudencia en la red viaria ante la previsión de lluvias, viento y fenómenos costeros.

Borrasca Francis | Lluvia pausada, sin grandes incidentes Vicky Palma, meteoróloga. La borrasca ha llevado a que corra el agua con fuerza por el barranco de Las Angustias, en la isla de La Palma. Lo positivo, es que se trata de lluvias acordes a esta época del año, que han caído de forma pausada y sin dejar grandes incidentes.

Borrasca Francis | Las lluvias podrías ser fuertes a partir de esta madrugada en las islas orientales Para este viernes, se prevén intervalos nubosos y lluvias débiles en todas las islas. Cabe destacar, que podrían ser localmente fuertes durante esta madrugada en Fuerteventura y Lanzarote. En cuanto al viento soplará del oeste y suroeste, con rachas intensas en zonas altas y más expuestas del archipiélago.

Borrasca Francis | Varias líneas de Titsa no operarán, debido a los fenómenos meteorológicos Las líneas 341, 342 y 348 de Titsa, estarán fuera de servicio hasta nuevo aviso, por condiciones meteorológicas adversas. Se trata de la línea que que une el Parador de Turismo, con el Portillo, así como la que enlaza Costa Adeje, con el Portillo Bajo y laque transcurre entre el Puerto de la Cruz, con el Parador de Turismo (Cañadas del Teide).

Borrasca Francis | Francis deja menos incidencias que Emilia Vicky Palma, Meteoróloga. Hace 15 días el paso de la Borrasca Emilia dejó alrededor de 1.500 incidencias en la isla. Francis, por suerte y de momento, no ha tenido el mismo impacto. Lo que sí ha dejado es gran cantidad de agua corriendo por el barranco de Las Angustias, en la isla de La Palma.

Borrasca Francis | Remite el viento en la capital majorera Informa. Jacobo González / Manuel Morgade La jornada ha amanecido en la isla majorera, con cielos despejados y algo de nubosidad, En cuanto a los termómetros han marcado los 18º centígrados, aunque la sensación térmica ha sido menor. Por su parte, el viento ha remitido en zonas como Puerto del Rosario, donde este jueves se alcanzaron los 70 km/h.

Borrasca Francis | Tímidas lluvias en Lanzarote Informa. José María de Páiz / Yuli Salinas En la capital de Lanzarote, apenas se han registrado 1,5 litros por metro cuadrado. Lo que si hay que destacar es la presencia del viento, que llevó este jueves al desvío de un vuelo a Fuerteventura.

Borrasca Francis | Las nubes cubren las zonas de cumbre Informa. Luis Muro / Lorenzo Saavedra La Borrasca Francis continúa sintiéndose en la isla de Gran Canaria. El viento y la lluvia han sido los protagonistas desde primera hora de este viernes. Cabe recordar que durante la jornada está previsto que se registren más lluvias. Desde el Cabildo se ha pedido mucha precaución al circular por las carreteras del interior de la isla.

Borrasca Francis | La Palma, la isla en la que más ha llovido Informa. Mónica Gómez / Héctor Pérez La zona del noroeste de La Palma, fue la que más se benefició de la lluvia que trajo consigo Francis. En la estación de Puntagorda se recogieron más de 90 litros por metro cuadrado. El viento llevó a cancelar este jueves varios vuelos en el aeropuerto de La Palma, durante primera hora de la jornada, restableciéndose la normalidad durante la tarde.

Borrasca Francis | Viento, frío, lluvia y oleaje en El Hierro Informa. Haridian Marichal / Aurora Díaz En la isla de El Hierro, la lluvia ha sido la gran protagonista durante la jornada de este jueves y también de este viernes, pues ha comenzado a caer desde primera hora del día. Las estaciones que han recogido mayor cantidad han sido las de Malpaso y Sabinosa, que han superado los 40 litros por metro cuadrado.

Borrasca Francis | La lluvia se centra en el sur de la isla de La Gomera Informa. RTVC. En el sur de la isla de La Gomera, la borrasca Francis ha dejado 30 litros por metro cuadrado. En cuanto al viento, las rachas han alcanzado los 70 kilómetros por hora. Un agua muy esperada por el campo gomero, y que ha dejado estampas invernales. Respecto a las incidencias, diversos desprendimientos en vías de cumbre.

Borrasca Francis | Cierre de accesos al Teide Informa. Samuel López / Fran Martín En Tenerife, la lluvia ha caído también en forma de nieve y el Teide se ha vuelvo a cubrir de blanco, un hecho que ha obligado a cerrar los accesos, tanto por el norte, como por La Orotava y el sur. Según la previsión, se considera abrir mencionados accesos a lo largo de la jornada. Así como ocurrió con Emilia, Francis también ha dejado nieve en el Teide.

Borrasca Francis | Consulta la previsión meterorológica para este viernes 2 de enero El tiempo en Canarias | Tiempo invernal con precipitaciones y viento intenso en cumbres

Borrasca Francis | Canarias continúa con inestabilidad meteorológica Este 2 de enero Canarias continúa bajo el influjo del frente asociado a la borrasca Francis que en el primer día del año dejó precipitaciones en muchos puntos de las islas. Una borrasca que entró por La Palma y se extendió por todo el Archipiélago. RTVC durante este 1 de enero realizó un amplio despliegue en Televisión Canaria, La Radio Canaria y en digital para transmitir la última hora de lo que ocurría en todos los puntos de las islas. Este viernes continuamos atentos a todas las novedades e incidencias que se produzcan porque en las próximas horas continuaremos teniendo precipitaciones que afectarán a muchos municipios canarios.

Borrasca Francis | Viento, oleaje y temperaturas bajas En La Oliva se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros por hora y de 59 kilómetros por horas en el Aeropuerto de Fuerteventura, Lo que aún no ha llegado es la lluvia. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Las lluvias más destacadas en Lanzarote llegarán por la noche El viento ha sido el máximo protagonista del paso de la borrasca Francis en la isla de Lanzarote provocando el desvío de un vuelo procedente de Barcelona a Fuerteventura. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Nieve en el Teide tras su paso En Tenerife, la borrasca ha dejado lluvias en las últimas horas, y algo de viento. Precipitaciones que también han llegado en forma de nieve al Parque Nacional del Teide. Informa RTVC.

Borrasca Francis | La Palma es la isla donde más ha llovido La isla donde más ha llovido, sobre todo, en la primera parte de la jornada de este jueves ha sido La Palma. En la estación de Puntagorda se han recogido más de 90 litros por metros cuadrado. Informa RTVC

Borrasca Francis | Lluvias destacadas en el sur de La Gomera La borrasca Francis ha sido generosa con La Gomera. Y especialmente con el sur de la isla. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Tregua en El Hierro La lluvia ha hecho una tregua esta tarde aunque, sin duda, ha sido la gran protagonista gran parte del día. Informa RTVC.

Borrasca Francis | La borrasca irás a más en Gran Canaria las próximas horas En Gran Canaria donde se sitúa ahora mismo la borrasca. Ya se ha dejado sentir la lluvia, el viento y el oleaje en la isla, pero se prevé que vaya a más en las próximas horas. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Imágenes a su paso por Canarias Informa RTVC

Borrasca Francis | Atardecer en Tenerife tras el paso de la borrasca Vídeo cedido por VBG.

Borrasca Francis | Sin señal de TDT de la Radio Televisión Canaria en Fuencaliente La borrasca Francis ha provocado problemas en los centros emisores de Fuencaliente, La Palma. Debido a esto, algunas zonas de la isla no están pudiendo sintonizar nuestra señal en TDT. La empresa responsable está trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.

Borrasca Francis | Evolución de la borrasca La inestabilidad por la borrasca ha ido avanzando hacia este, trasladándose primero por las islas más occidentales, con registros de lluvia significativos, y a esta hora ha comenzado a llover, especialmente, en zonas de cumbre de la isla de Gran Canaria. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Fuertes rachas de viento en Fuerteventura La lluvia aún no ha alcanzado, pero sí fuertes rachas de viento como consecuencia de la borrasca Francis. Se está pendiente del oleaje y mar de fondo. Por el momento, la jornada ha transcurrido sin incidencias. Informa RTVC:

Borrasca Francis | En Lanzarote, lo peor se espera para la noche Esta tarde, a las 18.00 horas, en Lanzarote entraba el vigor el Plan de Emergencias Insular (PEIN) ya que se espera que la borrasca Francis aterrice en la islas en las próximas horas. Informa RTVC.

Borrasca Francis | La situación ha mejorado durante la tarde en La Gomera Aunque por la mañana no dejó de llover en La Gomera, durante la tarde de este jueves apenas han caído unas gotas. Pocas incidencias hasta el momento pero aún así el Cabildo de la islas recomienda prudencia a la población por posibles desprendimientos de piedras. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Tiempo inestable en la cumbre grancanaria con la llegada del frente El frente entrará en Gran Canaria por la zonas suroeste y oeste en pocas horas. En la cumbre de Gran Canaria ya se sufre frío y neblina. En algunos puntos de la isla se han soportado fuertes rachas de viento, que ya han alcanzado los 80 kilómetros por hora. Se han cerrado carreteras y desviado un vuelo a Fuerteventura. Informa RTVC.

Borrasca Francis | 35 litros por metro cuadrado de agua caen en Tenerife La borrasca Francis ha estado dejando lluvias durante las últimas horas en la isla de Tenerife, que ha llegado a ser en forma de nieve en el Parque Nacional del Teide, los accesos están cerrados. Las precipitaciones comienzan a notarse en algunas zona de Tenerife como en Santiago del Teide donde se ha recogido 35 litros por metro cuadrado. Informa RTVC.

Borrasca Francis | Cerrados los accesos al Teide que se encuentra nevado El frente borrascoso ya ha llegado a Tenerife, dejando nieve a cotas altas en el Teide. Los accesos se han cerrado al tráfico por la TF-21 y TF-24. Las precipitaciones comienzan a notarse en algunas zona de Tenerife cono en Santiago del Teide donde se ha recogido 35 litros por metro cuadrado. En La Palma, en Puntagorda se han acumulado 92 litros por metro cuadrado y en la isla se han sufrido cancelaciones de varios vuelos. También en la isla palmera se ha prohibido la circulación por precaución por la LP-4, LP-109 y LP-214. Las rachas de viento más intensas se han registrado en Izaña, Tenerife, con más de 105 kilómetros por hora y en Malpaso, con 96 kilómetros por hora. Imagen a esta hora Puerto de La Cruz. VBG

Borrasca Francis | Cancelaciones de vuelos La Palma-Tenerife El paso de la borrasca Francis por Canarias ha obligado a cancelar cinco vuelos que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según Aena. Así se han producido dos cancelaciones entre los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte, y la cancelación de otro vuelo entre Tenerife Norte y La Palma. Además hubo dos desvíos de vuelos entre Tenerife Norte y La Palma, y Tenerife Sur y La Palma, si bien finalmente estos desvíos se convirtieron ambos en cancelaciones. Desde Enaire, por su parte, se aconseja ante las condiciones de meteorología adversa por la borrasca ‘ Francis en Canarias consultar el estado de los vuelos, ya que indican que está ocasionando regulaciones por seguridad en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur. La borrasca Francis obliga a la cancelación de vuelos entre las islas de La Palma y Tenerife.

Borrasca Francis | Recomendaciones a la población Desde la Dirección General de Emergencias se recomienda a la población seguir estas instrucciones: Cómo prevenir Prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades.

Revisar el estado de los tejados, azoteas y bidones de agua, así como desagües y bajantes.

Aunque el cielo esté despejado, no estacione su vehículo en el cauce de los barrancos.

Revisar y tener preparado linterna o velas, cocina tipo camping-gas en previsión de falta de fluido eléctrico, agua potable, medicinas, radio a pilas, etc.

Cerrar y asegurar las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación.

Evitar salir de excursión o de acampada hasta que no se reestablezca la normalidad.

Evitar los desplazamientos. En caso de necesidad, conduzca con precaución y no atraviese zonas que puedan inundarse.

Sintonizar las emisoras de radio locales y siga las instrucciones que se indica.

En caso de emergencia no dude en llamar al 1-1-2.

Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12

Borrasca Francis | Empieza a nevar en la primera torre del teleférico del Teide El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) de Tenerife acaba de informar que ha comenzado a nevar a la altura de la primera torre del teleférico del Teide, a 2.700 metros de altura. Imagen del Teide con nieve desde El Mayorazgo. Imagen cedida por VBG.

Borrasca Francis | Se esperan precipitaciones importantes por la noche en Lanzarote Según el modelo Harmonie se esperan precipitaciones importantes a las 23.00 aproximadamente en la isla de Lanzarote como consecuencia del paso por la isla del frente asociado a la borrasca Francis que afecta a las islas este jueves, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Imagen Aemet

Borrasca Francis | Gran Canaria, a la espera de la llegada de Francis esta tarde El frente asociado a la borrasca Francis se intensificará por la tarde en Gran Canaria, se espera fuerte oleaje, viento y precipitaciones. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | Vicky Palma, meteoróloga, nos explica la evolución de la borrasca La meteoróloga Vicky Palma explica la evolución de la borrasca Francis que recorre este jueves el archipiélago dejando lluvia, viento y mal estado del mar. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | Lluvia en el sur de La Gomera La lluvia no ha dejado de caer desde las 10:00 horas de la mañana de este jueves en La Gomera, pero especialmente en la vertiente sur. En Arure se han registrado 30 litros por metro cuadrado, y también lluvia significativa la que ha caído en Playa Santiago. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | Lluvia y viento en El Hierro La borrasca Francis también se ha dejado notar en la isla de El Hierro, y especialmente con lluvia y viento, aunque las temperaturas también han sido bajas y todo ello acompañado por la niebla y el fuerte oleaje en la zona del Golfo. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | La Palma, primera isla en notar los efectos de Francis La borrasca Francis ya atraviesa las islas. La primera en notar sus efectos ha sido La Palma. En la isla bonita la lluvia ha sido muy intensa. Se han superado los 90 litros por metro cuadrado en Puntagorda. Precipitaciones que ha hecho que volvamos a ver correr el agua por el barranco de Las Angustias. Declaraciones: Jonás Rodríguez, agente de Medio Ambiente del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

Borrasca Francis | Primeras lluvias del año Son las primeras lluvias del año que llegan con la primera borrasca del año. Apenas amanecía y en La Palma, la borrasca Francis hacía correr el barranco de Las Angustias hasta el puerto de Tazacorte. También ha causado desprendimientos sin incidencias en algunas carreteras y al menos cinco cancelaciones de vuelos entre La Palma y Tenerife. En El Hierro, el viento donde más está arreciando es en la parte alta, en el Pico de Malpaso con rachas de más de 95 kilómetros por hora. La lluvia riega toda la isla del meridiano y va a ayudar a llenar las presas del sur de La Gomera, donde el viento sopla con intensidad y el agua no ha dejado de regar la isla durante toda la jornada. Santiago del Teide es uno de los municipios tinerfeños que más está notando la borrasca, con algunas carreteras cortadas, nieve por encima de los 2.400 metros. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | La primera borrasca del año se deja notar en las islas La primera borrasca de 2026 ya está en Canarias. Francis está dejando lluvias intensas en La Palma, que están haciendo que el agua corra por el barranco de Las Angustias. El viento sopla con intensidad con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en cumbres de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | La borrasca está dejando lluvias superiores a las previstas La borrasca que está recorriendo el archipiélago, de oeste a este, está dejando lluvias en cantidades superiores a las previstas con anterioridad, que además se van a prolongar algo más en el tiempo. Para la isla de La Palma, se prevén cantidades acumuladas en 12 horas que pueden alcanzar y superar los 120 mm, afectando especialmente a vertientes orientadas al oeste y medianías del este. Para las restantes islas, se mantienen las previsiones anteriores, con lluvias intensas y persistentes repartidas de forma desigual, tanto en El Hierro y en La Gomera como en Tenerife, isla esta última donde afectarán especialmente al oeste y sur, pudiendo prolongarse a lo largo de toda la tarde. También a lo largo de la tarde alcanzarán al oeste y sur de Gran Canaria, para llegar ya por la noche a Fuerteventura y Lanzarote, donde podrán registrarse lluvias en cantidades significativas hasta, al menos, las 06:00 horas del día 2. Son probables chubascos localmente fuertes y/o de tipo tormentoso en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote no se descarta, tampoco, algún chubasco tormentoso en las primeras horas de la madrugada del viernes.

Borrasca Francis | Lluvia y viento, principales protagonistas de la jornada La borrasca Francis ha dejado en lo que va de día 76,2 litros por metros cuadrados en el Roque de Los Muchachos, en La Palma, isla que en principio ha sido la más afectada por las precipitaciones. En el municipio palmero de Puntagorda también se ha hecho notar la borrasca con lluvias que han dejado 71,2 litros por metro cuadrado hasta las 12:00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Donde también ha llovido es el municipio de El Paso con 53 litros por metro cuadrado y en Tijarafe con 49. La borrasca Francis, que ha puesto a Canarias en alerta por lluvias, fuerte oleaje y vientos, ha dejado 31,4 litros por metro cuadrado en el municipio herreño de El Pinar. En cuanto al viento, se han registrado rachas 105 kilómetros hora en Izaña (Tenerife) y de 82 kilómetros hora en la zona de Sabinosa en el municipio herreño de La Frontera. Lluvia y niebla en Tenerife. Imagen RTVC

Borrasca Francis | El Gobierno de Canarias actualiza la situación de alerta por lluvias La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por lluvias a partir de las 13:20 horas de este jueves, 1 de enero de 2026, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles. La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo. La situación de alerta afecta a la isla de La Palma y al sur y oeste de la isla de Tenerife, donde se prevén precipitaciones que podrían ser localmente intensas y provocar incidencias. En el resto de la comunidad autónoma de Canarias se mantiene la situación de prealerta, por lo que se recomienda a la población permanecer atenta a la evolución meteorológica y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Vallehermoso. La Gomera. Imagen RTVC

Borrasca Francis | La inestabilidad continuará también este viernes Los efectos de la borrasca Francis se están dejando notar en las islas occidentales (La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife) y continuará avanzando hacia el este donde esta tarde ya se dejará notar también en Gran Canaria y en la tarde noche en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Inestabilidad que no solo será este jueves, sino que mañana un nuevo frente también visitará las islas aunque más debilitado. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | El frente llegará a media tarde a Gran Canaria y continuará hacia Fuerteventura y Lanzarote Este frente comenzará a descargar sobre Gran Canaria a media tarde, y se espera que se desplace hasta Lanzarote y Fuerteventura esta tarde noche. De momento no se ha notado mucho en la provincia oriental, excepto algo de viento y oleaje. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | La borrasca ya hace acto de presencia en Tenerife Los efectos de la borrasca Francis se empiezan a notar en la isla de Tenerife. En Izaña se han registrado las rachas de viento más fuertes de la isla, aunque sopla con intensidad también en otros puntos. El Cabildo mantiene activado el Plan de Emergencias Insular, y pide a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas orientadas al sur y oeste. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | El temporal ya afecta a todas las islas occidentales Llueve con intensidad en muchos puntos de las islas. Esta es la primera consecuencia del paso de la borrasca Francis por Canarias. Lluvias intensas en La Palma y más moderadas en El Hierro, La Gomera y Tenerife. También está soplando con intensidad el viento. Por el momento las rachas más fuertes se han registrado en Izaña, en Tenerife, y en las cumbres herreñas, más de 90 kilómetros por hora. Precaución también ante el mal estado de la mar. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | Enaire aconseja consultar el estado de los vuelos Enaire aconseja ante las condiciones de meteorología adversa por la borrasca Francis en Canarias consultar el estado de los vuelos, ya que indican que está ocasionando regulaciones por seguridad también en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur.

Borrasca Francis | Incidencias y desvíos en las conexiones La Palma y Tenerife El paso de la borrasca Francis por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife. Así se han producido dos cancelaciones entre los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte, y la cancelación de otro vuelo entre Tenerife Norte y La Palma. Además hubo dos desvíos de vuelos entre Tenerife Norte y La Palma, y Tenerife Sur y La Palma, si bien finalmente estos desvíos se convirtieron ambos en cancelaciones.

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias para las próximas horas: lluvias, vientos, tormentas y fenómenos costeros. Nivel máximo de aviso: naranja por precipitaciones y viento en La Palma. Avisos Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Borrasca Francis | El Cabildo de La Gomera pide extremar la precaución El Cabildo de La Gomera ha pedido a la población extremar la precaución ante el paso de la borrasca Francis por la isla, atendiendo a la previsión meteorológica adversa y a la activación, por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, de la alerta por fenómenos costeros, así como de la prealerta por lluvias y vientos. La institución insular insta en un comunicado a evitar la cercanía a cauces de barrancos, no transitar ni estacionar en zonas inundables, extremar la precaución en áreas costeras, y circular con prudencia por la red viaria insular, ante la posibilidad de desprendimientos derivados de las precipitaciones y el viento. El Cabildo de La Gomera pide extremar la precaución. Imagen Cabildo de La Gomera

Borrasca Francis | Hermigua y San Sebastián de La Gomera activan sus planes de emergencia La borrasca Francis también ha llegado a la isla de La Gomera, con viento y lluvia, desde las 10:00 horas. Los ayuntamientos de Hermigua y San Sebastián de La Gomera ya han activado sus planes de emergencia. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | La borrasca se intensificará a partir del mediodía Tiempo inestable en Canarias para comenzar el año provocado por un frente asociado a la borrasca Francis que se extenderá por toda Canarias y que cobrará más intensidad a partir del mediodía, con lluvias localmente fuertes y muy fuertes. Lo vemos en la predicción de Edgar Cedrés para los Servicios Informativos de Televisión Canaria. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | El frente también deja algo de lluvia en El Hierro pero especialmente viento Lo que está cruzando a esta hora Canarias es la primera parte del frente asociado a la borrasca Francis, la más debilitada. Donde más se está notando es en la isla de La Palma, pero también está dejando algo de lluvia y rachas de viento, especialmente intensas, en El Hierro. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | La Palma, hasta ahora, la isla donde más se deja notar el frente Seguimos pendientes a esta hora de cómo evoluciona la borrasca Francis en su paso por Canarias. Aunque lo peor se espera en las próximas horas, el frente asociado a la borrasca ya se está dejando notar en La Palma, donde han caído las primeras lluvias y ya esta ocasionando algún problema en el aeropuerto. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Francis | El Cabildo de Lanzarote emite recomendaciones ante la alerta por fenómenos meteorológicos El Cabildo de Lanzarote ha emitido una serie de recomendaciones de cara al primer día del año debido a la activación de una alerta por fenómenos costeros, así como un aviso amarillo por tormentas, lluvias y viento en la isla. Desde la institución insular se solicita a la ciudadanía extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos y en aquellas zonas consideradas de riesgo, como el litoral, paseos marítimos y áreas expuestas a fuerte oleaje o rachas de viento. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar actividades al aire libre que puedan suponer un peligro mientras se mantenga la situación meteorológica adversa. El Cabildo recuerda que la colaboración ciudadana es clave para prevenir incidentes y garantizar la seguridad durante este episodio de inestabilidad meteorológica.

Borrasca Francis | El temporal irrumpe con fuerza en La Palma La Palma se encuentra este martes bajo la influencia directa de un frente meteorológico que ya ha entrado de lleno en la isla, dejando lluvias persistentes y un notable empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Uno de los puntos más sensibles es el barranco de Las Angustias, que actualmente corre con caudal debido a las precipitaciones registradas. El temporal también está afectando a la operativa del aeropuerto palmero, donde las condiciones adversas están generando incidencias en los vuelos, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus conexiones antes de desplazarse. Como medida preventiva, el Cabildo ha procedido al cierre al tráfico de tres carreteras: la LP-4, la LP-109 y la LP-214, ante el riesgo que suponen las lluvias y posibles desprendimientos. Barranco de Las Angustias. Imagen del perfil en X de Víctor Hugo Pérez

Borrasca Francis | El frente se irá desplazando por la tarde hacia las islas orientales El frente más activo del episodio meteorológico previsto para hoy llegará a Canarias a partir del mediodía, con especial incidencia en la isla de La Palma, donde se esperan lluvias localmente fuertes y de carácter tormentoso. La situación de inestabilidad irá desplazándose durante la tarde hacia las islas orientales, ampliando el alcance de las precipitaciones y los fenómenos adversos. Ante esta previsión, el Gobierno de Canarias ha activado distintas alertas y prealertas por lluvias, tormentas, viento y mal estado de la mar, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la población. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas y durante los desplazamientos.

Borrasca Francis | Registros de 85 litros en Puntagorda, en La Palma La borrasca Francis ha dejado registros de 85 litros por metro cuadrado en Puntagorda y en medianías de Tijarafe más de 70. Llueve en la isla antes del amanecer y ha habido problemas de operatividad en su aeropuerto. El primer avión desde Tenerife Norte fue hasta La Palma y regresó sin intentar aterrizar. Lluvias caída en la isla de La Palma

Borrasca Francis| El Cabildo de Gran Canaria recomienda extremar las precauciones El Cabildo de Gran Canaria recuerda que las zonas más expuestas a los efectos de la borrasca Francis serán los municipios del oeste, del sur, medianías y cumbre de la isla. Recomienda a los ciudadanos no acercarse a la costa o a los fondos de barrancos. También evitar desplazamientos innecesarios y carreteras de montaña, especialmente las que suelen sufrir desprendimientos.

Borrasca Francis| La inestabilidad llega a La Gomera La inestabilidad también ha llegado a La Gomera con mucha niebla como se ve por la zona de la Degollada de Peraza.

Borrasca Francis|53 litros por metro cuadrado en Roque de Los Muchachos El frente que ha entrado en La Palma ha dejado 53 litros por metro cuadrado en Roque de Los Muchachos , 41 en Puntagorda y 39 en Tijarafe, según la Aemet. Las mayores rachas de viento se están registrando en Izaña y en la cumbres herreñas. Se han llegado a superar los 80 km/h. El agua corre ya por el barranco de Las Angustias

Borrasca Francis| El Cabildo de Tenerife ha activado el Plan Insular de Emergencias El Cabildo de Tenerife también ha activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN ) con motivo de la llegada de la borrasca Francis este 1 de enero. Ha procedido al cierre de Masca, TF‑445 a Punta de Teno y sendero Afur–Taganana los días 1 y 2. Pide prudencia, evitar desplazamientos y seguir indicaciones de emergencia.

Borrasca Francis| El Cabildo de La Palma ha activado el Peinpal E l Cabildo de La Palma activó el Peinpal debido a la alerta meteorológica. Ha procedido al cierre de senderos, pistas y accesos a la montaña. También ha cerrado las carreteras LP-4, LP-109 y LP-214 por precaución.

Borrasca Francis| Avance informativo en Televisión Canaria a las 11:30 horas Televisión Canaria ofrecerán a las 11:30 un avance informativo con la última hora de cómo está afectando la borrasca Francis a las islas. El frente ha entrado ya por La Palma y se extenderá al resto de las islas a lo largo de la jornada.

Borrasca Francis| La inestabilidad llegará a todas las islas La inestabilidad llegará al resto de la islas occidentales al mediodía y se espera que avance hacia las islas orientales por la tarde. El Gobierno de Canarias ha activado alertas y prealertas por lluvias, tormentas, viento y mal estado de la mar. La Alojera, en La Gomera

Borrasca Francis| Hay registros de entre 20 y 30 litros metro cuadrado en La Palma La Borrasca Francis ha dejado registros entre 20 y 30 litros metro cuadrado en La Palma. Se espera para las próximas horas un frente más activo que podría llegar al mediodía. En La Palma dejará lluvias localmente fuertes y tormentosas. También fuertes rachas de viento en cumbres y el Este.

Borrasca Francis| Las ranchas más intensas de viento se han registrado en El Hierro La primera parte del frente está cruzando La Palma. En las próximas horas irá entrando también por El Hierro y La Gomera y antes del mediodía por el Sur y Oeste de Tenerife. Deja precipitaciones débiles a moderadas y viento moderado a fuerte del Suroeste. Por el momento, las rachas más intensas se han registrado en las cumbres herreñas con más de 80 km/h en Malpaso y también en Sabinosa Enlace del vídeo

Borrasca Francis | Alerta por tormentas Alerta por tormentas de Canarias 1 de enero 2025

Borrasca Francis | Alerta por fenómenos costeros Desde las dos de la madrugada de este 1 de enero está activa la alerta por fenómenos costeros declarada por la Dirección General de Emergencias.

Borrasca Francis | Alerta por vientos en Tenerife y La Palma La alerta decretada por la Dirección General de Emergencias está vigente desde las tres de la madrugada.

El Gobierno de Canarias declara la alerta en La Palma y Tenerife por lluvia y la prealerta en el resto de islas