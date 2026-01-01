InicioNoticias Galería de imágenes de la borrasca Francis en Canarias RTVC 1 enero 2026 10:45 Toda la actualidad del tiempo en Canarias Borrasca Francis | Canarias empieza 2026 con lluvias Un frente asociado a la borrasca Francis pone en alerta a Canarias (31 diciembre 2025) Canarias entra en 2026 con alertas (30 diciembre 2025) Todas las imágenes del paso por Canarias de la borrasca Francis con seguimiento en todas las islas Alojera, La Gomera. RTVC. Alojera, en La Gomera. RTVC. La Frontera, El Hierro. RTVC. La Maceta, La Frontera, El Hierro. RTVC. Borrasca atlánticaCanariaslluviaOleajeViento FacebookTwitterWhatsAppEmail Noticias Relacionadas El Tiempo en Canarias | El año comenzará con inestabilidad asociada a la borrasca Francis RTVC - Las incidencias en Nochevieja aumentan un 6% respecto a cualquier otra noche del año, según el 112 RTVC - En España, uno de cada cinco menores migrantes no acompañados entre 16 y 17 años tiene ya un empleo RTVC - Canarias cierra 2025 con récord de ingresos turísticos según Jessica de León RTVC - Otras Noticias Borrasca Francis | Canarias empieza 2026 con lluvias Televisión Canaria despide 2025 desde La Frontera, El Hierro, con las tradicionales Campanadas de Fin de Año Clavijo apela al diálogo para afrontar los retos de 2026 y avanzar en la construcción de una “Canarias para los canarios” Las noticias más seguidas en RTVC.es este 2025 Fran Cabrera y Raquel Cabrera, los primeros en cruzar la meta de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria 2025