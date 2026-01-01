ES NOTICIA

Galería de imágenes de la borrasca Francis en Canarias

Todas las imágenes del paso por Canarias de la borrasca Francis con seguimiento en todas las islas

Alojera, La Gomera. RTVC.
Alojera, en La Gomera. RTVC.
La Frontera, El Hierro. RTVC.
La Maceta, La Frontera, El Hierro. RTVC.

