Un frente asociado a la borrasca Francis pone en alerta a Canarias

Un frente asociado a la borrasca Francis ha activado las alertas en Canarias por lluvias, vientos, tormentas y mal estado del mar para comenzar el año

La borrasca Francis pone en alerta a Canarias. Imagen La Palma. Europa Press (archivo)

El inicio de 2026 llegará a Canarias marcado por un episodio de tiempo adverso que afectará especialmente a las islas occidentales. La responsable será la borrasca Francis, un frente asociado recorrerá el archipiélago de oeste a este, dejando un ambiente de inestabilidad en los primeros días del nuevo año.

El cambio de tiempo comenzará con la entrada de viento, que girará al suroeste y ganará intensidad a partir del mediodía en las islas occidentales. Se esperan rachas fuertes durante la tarde, especialmente en las cumbres de La Palma y Tenerife. En el cielo predominarán las nubes altas cruzando las islas, con intervalos de nubosidad de evolución en zonas del norte y nordeste de Tenerife, así como nubes bajas en puntos del suroeste de las islas más altas, sobre todo en La Palma durante la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, mientras que en el mar las olas se situarán entre uno y dos metros de altura. No obstante, la situación se complicará a medida que avance la jornada y, especialmente, durante el primer día del año.

Un primer día del año complicado

El jueves 1 de enero se espera una jornada más adversa, con la combinación de viento, lluvias y mal estado del mar. Además, no se descarta la posibilidad de nieve en las cumbres: en La Palma por encima de los 2.200-2.300 metros de altitud y en Tenerife a partir de los 2.400-2.500 metros.

Gráfico METEORED

El frente asociado a la borrasca Francis podría dejar precipitaciones destacables, con registros de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados que podrían alcanzar los 60 litros en 12 horas, según los modelos meteorológicos. En el ámbito marítimo, este miércoles será el viento el principal factor de complicación, al que se sumará posteriormente la entrada de mar de fondo.

La inestabilidad continuará en los días siguientes, ya que el viernes se prevé la llegada de un nuevo frente, aunque más debilitado que el del primer día del año.

Alertas y prealertas activadas

Ante este escenario, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por tormentas en todo el archipiélago a partir de las 07:00 horas del jueves 1 de enero, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Asimismo, se ha activado la alerta por lluvias en Tenerife y La Palma, junto a la prealerta en el resto de las islas, desde las 07:00 horas del mismo día. También se ha declarado la alerta por vientos en La Palma y Tenerife, con prealerta en el resto del archipiélago, a partir de las 03:00 horas del jueves.

Por último, se ha establecido la alerta por fenómenos costeros en toda Canarias desde las 02:00 horas del jueves 1 de enero, ante el empeoramiento previsto del estado del mar.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia durante este inicio de año marcado por la inestabilidad meteorológica. En ese sentido, varios cabildos ya han activado el Plan de Emergencias Insular.