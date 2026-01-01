Borrasca Francis | Canarias empieza 2026 con lluvias

La borrasca Francis se espera que entre por Canarias este 1 de enero. Las islas empiezan el año con una borrasca, la sexta de alto impacto de la temporada. Las previsiones apuntan que el frente irá recorriendo el archipiélago de oeste a este, comenzarán las lluvias por La Palma y El Hierro y continuarán a lo largo de la jornada hasta La Graciosa.

Borrasca Francis| Hay registros de entre 20 y 30 litros metro cuadrado en La Palma La Borrasca Francis ha dejado registros entre 20 y 30 litros metro cuadrado en La Palma. Se espera para las próximas horas un frente más activo que podría llegar al mediodía. En La Palma dejará lluvias localmente fuertes y tormentosas. También fuertes rachas de viento en cumbres y el Este.

Borrasca Francis| Las ranchas más intensas de viento se han registrado en El Hierro La primera parte del frente está cruzando La Palma. En las próximas horas irá entrando también por El Hierro y La Gomera y antes del mediodía por el Sur y Oeste de Tenerife. Deja precipitaciones débiles a moderadas y viento moderado a fuerte del Suroeste. Por el momento, las rachas más intensas se han registrado en las cumbres herreñas con más de 80 km/h en Malpaso y también en Sabinosa

Borrasca Francis | Alerta por tormentas Alerta por tormentas de Canarias 1 de enero 2025

Borrasca Francis | Alerta por fenómenos costeros Desde las dos de la madrugada de este 1 de enero está activa la alerta por fenómenos costeros declarada por la Dirección General de Emergencias.

Borrasca Francis | Alerta por vientos en Tenerife y La Palma La alerta decretada por la Dirección General de Emergencias está vigente desde las tres de la madrugada.

Borrasca Francis | El Gobierno de Canarias declara la alerta en La Palma y Tenerife por lluvia y la prealerta en el resto de islas