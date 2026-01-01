ES NOTICIA

Borrasca Francis | Canarias empieza 2026 con lluvias

Están activas en Canarias para este 1 de enero las alertas en Canarias por lluvias, vientos, tormentas y mal estado del mar. RTVC realiza un despliegue especial para conocer qué ocurre en cada una de las islas

La borrasca Francis se espera que entre por Canarias este 1 de enero. Las islas empiezan el año con una borrasca, la sexta de alto impacto de la temporada. Las previsiones apuntan que el frente irá recorriendo el archipiélago de oeste a este, comenzarán las lluvias por La Palma y El Hierro y continuarán a lo largo de la jornada hasta La Graciosa.

En Directo

Última actualización el 01-01 09:20

09:20 Día: 01-01-2026

Borrasca Francis| Hay registros de entre 20 y 30 litros metro cuadrado en La Palma

La Borrasca Francis ha dejado registros entre 20 y 30 litros metro cuadrado en La Palma. Se espera para las próximas horas un frente más activo que podría llegar al mediodía. En La Palma dejará lluvias localmente fuertes y tormentosas. También fuertes rachas de viento en cumbres y el Este.

09:11 Día: 01-01-2026

Borrasca Francis| Las ranchas más intensas de viento se han registrado en El Hierro

La primera parte del frente está cruzando La Palma. En las próximas horas irá entrando también por El Hierro y La Gomera y antes del mediodía por el Sur y Oeste de Tenerife. Deja precipitaciones débiles a moderadas y viento moderado a fuerte del Suroeste. Por el momento, las rachas más intensas se han registrado en las cumbres herreñas con más de 80 km/h en Malpaso y también en Sabinosa

08:45 Día: 01-01-2026

Borrasca Francis | Alerta por tormentas

08:40 Día: 01-01-2026

Borrasca Francis | Alerta por fenómenos costeros

Desde las dos de la madrugada de este 1 de enero está activa la alerta por fenómenos costeros declarada por la Dirección General de Emergencias.

Alerta por fenómenos costeros en Canarias para el 1 de enero de 2026

08:35 Día: 01-01-2026

Borrasca Francis | Alerta por vientos en Tenerife y La Palma

La alerta decretada por la Dirección General de Emergencias está vigente desde las tres de la madrugada.

Alerta por vientos en Canarias para este 1 de enero de 2026

08:30 Día: 01-01-2026

Borrasca Francis | El Gobierno de Canarias declara la alerta en La Palma y Tenerife por lluvia y la prealerta en el resto de islas

Alerta por lluvias en La Palma y Tenerife para este 1 de enero de 2026

08:25 Día: 01-01-2026

Borrasca Francis | RTVC realiza un despliegue especial para hacer seguimiento del paso de la borrasca

Canarias comienza el año con un frente asociado a la borrasca Francis. Tendremos un 1 de enero pasado por agua y con previsión de lluvias que pueden ser localmente fuertes, tormentas, vientos y mal estado de la mar.

Estaremos pendientes, minuto a minuto, de la situación isla por isla para conocer qué ocurre en cada rincón de Canarias.

