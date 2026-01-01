Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este 2 de enero de 2026 / RTVC

Este viernes seguiremos con tiempo invernal. Irá a menos la inestabilidad pero continuarán las precipitaciones y el viento en zonas altas. Lloverá durante la madrugada en las islas más orientales, localmente en forma de chubasco. A lo largo de la mañana irá aumentando la nubosidad y aparecerán nuevas lluvias en puntos del Oeste y Norte del resto de islas, avanzando a lo largo de la tarde de Oeste a Este.

Las temperaturas mínimas subirán en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, con máximas frescas en medianías y cumbres, valores 19 – 23ºC en costas.

Viento del Suroeste moderado, girando a componente Oeste a partir del mediodía en las islas occidentales. Habrá rachas muy fuertes en cumbres expuestas, 60 – 90km/h, superiores 100km/h en El Teide.

En el mar, predominará la fuerte marejada, la marejada en costas del Este, y habrá mar combinada del Oeste de 3 a 4m, incluso, de 4 a 5m por el Oeste de La Palma

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

EL HIERRO: Nuboso con precipitaciones moderadas a partir del mediodía, especialmente en cumbres y por el Oeste. Viento del Oeste intenso en zonas altas.

LA PALMA: Aumento de la nubosidad a lo largo de la mañana con precipitaciones moderadas por el Norte y el Oeste, más débiles en el resto. Viento del Oeste fuerte en cumbres y el Noroeste y Este.

LA GOMERA: Intervalos nubosos. A partir del mediodía llegarán las precipitaciones por el Noroeste. Temperaturas sin cambios, y viento del Suroeste a Oeste mod. a fuerte.

TENERIFE: Muchas nubes por el Oeste con lluvias débiles en medianías. Cobrarán intensidad a partir del mediodía y se extenderán al Norte, localmente moderadas. Viento del Oeste-Suroeste fuerte en cumbres y en la Dorsal.

GRAN CANARIA: Nubosidad que será más compacta por el Sur, el Oeste y la cumbre donde serán probables las precipitaciones. Se extenderán a puntos del Norte durante la tarde. Temperaturas frescas en cumbres. Y viento del Suroeste mod. En cumbres expuestas y zonas altas del Norte.

FUERTEVENTURA: Chubascos durante la madrugada, luego, intervalos nubosos con precipitaciones que reaparecerán por la tarde-noche. Viento del Suroeste a Oeste moderado.

LANZAROTE: Precipitaciones durante la madrugada y a lo largo de la tarde, especialmente por el Norte y el Oeste. Temperaturas mínimas en ascenso.

LA GRACIOSA: Cielos nubosos con precipitaciones intermitentes, especialmente a primeras y últimas horas de la jornada. Viento del Suroeste a Oeste moderado.