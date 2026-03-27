La borrasca Therese llena las principales balsas de La Palma

El embalse de la Laguna de Barlovento supera el 75% de su capacidad tras las intensas lluvias

La borrasca Therese dejó importantes precipitaciones y nieve en la isla de La Palma durante ocho días consecutivos. El Consejo Insular de Aguas confirma que estas lluvias garantizan el riego agrícola para la próxima temporada de verano. Solo en el municipio de Garafía los medidores superaron los 735 litros por metro cuadrado de agua acumulada.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Laguna de Barlovento presenta actualmente un estado de llenado que no alcanzaba desde el pasado año 2018. Este embalse, principal reserva de la isla, almacena ahora mismo más de 2,4 millones de pipas de agua.

El crecimiento del nivel resulta asombroso tras el paso del temporal por el archipiélago durante la última semana. La balsa inició el mes de marzo con apenas un 25 % de su capacidad total de almacenamiento.

Sin embargo, el impacto positivo de la borrasca Therese ha logrado triplicar esas cifras de agua en pocos días. Los técnicos del Consejo Insular celebran estos datos que aseguran el suministro hidráulico para los agricultores palmeros.

Alivio para el sistema insular

El beneficio de las lluvias de Therese llegó a todos los puntos de la geografía de la Isla Bonita. Las balsas de San Andrés y Sauces rozan ya el 100 % de su capacidad máxima tras el temporal.

Igualmente, el depósito de Dos Pinos en el Valle de Aridane presenta un estado de llenado casi total actualmente. Esta situación supone un respiro fundamental para las explotaciones plataneras y frutales de la vertiente oeste.

Por consiguiente, las autoridades locales garantizan el riego en todo el territorio insular para los meses más calurosos. La nieve acumulada en las cumbres también contribuirá a mantener estos niveles óptimos durante la primavera.