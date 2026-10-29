La caída de piedras y bloques de grandes dimensiones afecta a la TF-445, en Buenavista del Norte. El Cabildo de Tenerife advierte del riesgo de nuevos desprendimientos.

Desprendimientos de rocas en la carretera TF-445. Cabildo de Tenerife

Un desprendimiento de rocas ha obligado a cerrar la carretera TF-445, que da acceso a Punta de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte, tras la acumulación de una importante cantidad de material sobre la calzada.

Cierre de carretera por desprendimiento en Teno. Cabildo de Tenerife

El incidente ha provocado la caída de piedras y bloques de roca de grandes dimensiones que obstaculizan la circulación. Además, las mallas de protección instaladas en el talud también se han visto afectadas por el desprendimiento.

Mallas de protección rotas por los bloques de piedra. Cabildo de Tenerife

Ante el riesgo de que se produzcan nuevas caídas de material, el Cabildo de Tenerife recomienda extremar las precauciones y respetar la señalización de seguridad en la zona afectada.