La caída de piedras y bloques de grandes dimensiones afecta a la TF-445, en Buenavista del Norte. El Cabildo de Tenerife advierte del riesgo de nuevos desprendimientos.
Un desprendimiento de rocas ha obligado a cerrar la carretera TF-445, que da acceso a Punta de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte, tras la acumulación de una importante cantidad de material sobre la calzada.
El incidente ha provocado la caída de piedras y bloques de roca de grandes dimensiones que obstaculizan la circulación. Además, las mallas de protección instaladas en el talud también se han visto afectadas por el desprendimiento.
Ante el riesgo de que se produzcan nuevas caídas de material, el Cabildo de Tenerife recomienda extremar las precauciones y respetar la señalización de seguridad en la zona afectada.