‘Buenos Días Canarias’ estará en la Maratón del Meridiano en El Hierro



El equipo de Deportes de los Servicios Informativos estará este viernes en La Frontera para contar toda la información de la prueba de atletismo

Imagen de archivo de la Maratón del Meridiano en 2019.

El equipo de Deportes de los Informativos de Televisión Canaria se traslada este viernes a La Frontera, en El Hierro, para retransmitir en directo la sección deportiva del Buenos Días Canarias desde un set exterior instalado en Tigaday. La emisión podrá seguirse en www.rtvc.es este viernes 6 de febrero, a partir de las 9:15 horas y ofrecerá toda la información de la Maratón del Meridiano, que se celebra hasta el sábado 7 de febrero de 2026.

Con esta cobertura, Televisión Canaria mantiene su firme compromiso de estar muy cerca de todas las pruebas deportivas de relevancia del Archipiélago y mañana, viernes 6 de febrero, no faltará a la cita del Maratón del Meridiano, en el municipio de La Frontera, en El Hierro.

Con un amplio despliegue técnico y humano, Televisión Canaria contará todos los detalles de este encuentro deportivo desde tierra pero, también, desde el aire gracias a la utilización de una cámara dron para no perder detalle de la carreras en sus distancias de 9, 19 y 29 kilómetros, en especial, la modalidad Kilómetro Vertical, la carrera de montaña en ascenso, y de imágenes aéreas de El Hierro.

El espacio, presentado por Fátima Febles, contará con la presencia de invitados en el set como Pablo Rodríguez Cejas, alcalde del municipio de La Frontera; Dani Castillo, corredor de Cataluña; Arezki Habibi, corredor de Tenerife; y Valeria Hernández, corredora de La Palma, cuarta del mundo Junior 2025.

La cita volverá a situar a El Hierro en el foco deportivo y mediático durante todo el fin de semana con RTVC como ventana para seguir de cerca todo lo que ocurra en la prueba.