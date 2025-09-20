Un buque a la deriva a 11 kilómetros del Puerto de La Luz

Salvamento Marítimo ha tenido que auxiliar a un buque que estaba a la deriva a 11 kilómetros de del Puerto de La Luz y de Las Palmas

El buque Contship New ha sido auxiliado por Salvamento Marítimo cuando estaba a la deriva al encontrarse a unos 11 kilómetros del Puerto de Las Palmas.

El buque Miguel de Cervantes de Salvamento Marítimo

En concreto, el rescate se produjo este viernes cuando el citado buque informó de que se encontraba a la deriva. Salvamento Marítimo movilizó al Miguel de Cervantes, según ha informado en su cuenta de X.

El buque de Salvamento consiguió hacer firme el remolque del Contship New. Lo traspasó posteriormente a remolcadores portuarios para su atraque.