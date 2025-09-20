Un buque a la deriva a 11 kilómetros del Puerto de La Luz

Salvamento Marítimo ha tenido que auxiliar a un buque que estaba a la deriva a 11 kilómetros de del Puerto de La Luz y de Las Palmas
El buque Contship New ha sido auxiliado por Salvamento Marítimo cuando estaba a la deriva al encontrarse a unos 11 kilómetros del Puerto de Las Palmas.
En concreto, el rescate se produjo este viernes cuando el citado buque informó de que se encontraba a la deriva. Salvamento Marítimo movilizó al Miguel de Cervantes, según ha informado en su cuenta de X.
El buque de Salvamento consiguió hacer firme el remolque del Contship New. Lo traspasó posteriormente a remolcadores portuarios para su atraque.