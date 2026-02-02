Burgos San Pablo vs La Laguna Tenerife | J19 Liga Endesa 25-26

Burgos San Pablo vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 7 de febrero. Partido correspondiente a la J19 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Burgos San Pablo y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 7 de febrero a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Coliseum Burgos. Partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Endesa.

Burgos San Pablo vs La Laguna Tenerife | J19 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto burgalés es 17º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 18 en casa al Baskonia. Por su parte, el equipo castellanoleonés llega al encuentro tras perder ante el Bàsquet Girona en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Burgos San Pablo y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el Bugos San Pablo ocupa la decimoséptima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Burgos San Pablo y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos ha ganado La Laguna Tenerife.

