Se busca a Ruyman Sánchez Carrasco desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Emergencias en Gran Canaria pide ayuda para localizar a Ruyman Sánchez Carrasco, desapareció el pasado 23 de julio en Las Palmas de Gran Canaria

Ruyman Sánchez Carrasco desapareció el pasado 23 de julio en Las Palmas de Gran Canaria.

Las autoridades policiales solicitan la colaboración ciudadana para localizar a Ruyman Sánchez Carrasco. Desapareció el pasado 23 de julio en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la familia, fue visto por última vez bajando de un guagua en la parada de el Sabinal. En el momento de la desaparición llevaba camiseta blanca, pantalón vaquero negro, playeras negras y una mochila.

Ruyman Sánchez tiene 43 años, el pelo canoso, ojos marrones y lleva tatuajes en ambos brazos.

Es una persona vulnerable y precisa medicación. La familia pide ayuda por si alguien lo ha visto, ruega avisen a los teléfonos de emergencias: 091/062/112/609765763. También, pueden facilitar cualquier información a emergencias@giorscanarias.es.


