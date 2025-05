Buscan familias en La Palma para acoger niños saharauis

El plazo para inscribirse al programa ‘Vacaciones en Paz’ finaliza la próxima semana y necesitan familias en La Palma para acoger niños saharauis

La Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui busca familias en La Palma para niños saharauis en los meses de julio y agosto.

El plazo para inscribirse en el programa ‘Vacaciones en Paz’ finaliza la próxima semana, y necesitan familias para los niños que no han conseguido salir aún de Tinduf. En este campo de refugiados de Argelia viven en condiciones extremas con temperaturas que rozan los 50 grados y con carencias en muchos servicios básicos.

‘Vacaciones en Paz’ les permite durante los meses de verano tener revisiones médicas, una alimentación equilibrada e incluso la posibilidad de aprender el castellano.

Faltan familias

María Duque, presidenta de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, destaca que muchas familias que solían acoger a los mismos niños año tras año, no podrán hacerlo esta vez por problemas personales, y al no haber nuevas familias, estos niños no pueden venir.

Duque hace un llamamiento a las familias de La Palma para que se unan al programa «Vacaciones en Paz». Una iniciativa solidaria y humana, con el que pueden ofrecer un hogar temporal durante los meses de julio y agosto.

El programa tiene objetivos sociales y sanitarios. Permite a estos menores acceder a revisiones médicas básicas y a una alimentación equilibrada, fomenta valores de solidaridad y convivencia en la sociedad canaria.

Desde que comenzó el programa de ‘Vacaciones en Paz’ más de 100 niños llegan cada año llegan al archipiélago.

Las familias interesadas pueden solicitar información en el número de teléfono: 690 004 779 o enviar un correo electrónico a info@acapscanarias.com o consultar la web, https://acapscanarias.com/.