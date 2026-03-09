El hombre desaparecido tiene el pelo canoso, los ojos marrones y una complexión delgada

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido desde este sábado una alerta para tratar de localizar a un hombre desaparecido de 72 años desaparecido el 1 de marzo en el municipio de Candelaria, en Tenerife.

El hombre desaparecido, Jesús G.C., mide 1.80, tiene el pelo canoso, los ojos marrones y una complexión delgada.

Precisa la Asociación que todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.