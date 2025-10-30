Buscan a Iván Pérez Alejandro en Gran Canaria

Desapareció el pasado 15 de octubre y la Policía Nacional mantiene activa la alerta en toda la isla de Gran Canaria

El vecino de Telde Iván Pérez Alejandro, de 42 años, está desaparecido desde el pasado 15 de octubre. La Policía Nacional mantiene activa la alerta en toda la isla de Gran Canaria. Colaboran también la Policía Local de Telde, la Unidad de Drones Unidron y Protección Civil, que participan en los dispositivos de rastreo y apoyo a la familia.

Búsqueda en Telde

Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Telde desplegó un dispositivo municipal de colaboración. Está integrado por efectivos de la Policía Local, el equipo de Voluntarios de Protección Civil de Telde y la Unidad de Drones Unidron.

Esta unidad especializada, reconocida por su experiencia en labores de búsqueda y rastreo aéreo, ha participado activamente en los operativos. Utiliza tecnología de localización y vuelos de reconocimiento sobre zonas de difícil acceso.

Los equipos de tierra de la Policía Local y de Protección Civil han centrado sus labores en barrancos, edificaciones abandonadas y áreas periurbanas del municipio. Lo han hecho siguiendo las líneas de trabajo coordinadas con los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad estatales.

Apoyo a la familia

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha querido transmitir “todo el apoyo y cercanía del Ayuntamiento a la familia de Iván”, con quienes el consistorio ha mantenido “contacto y comunicación permanente desde el inicio del dispositivo”. “El compromiso de la institución, de la Policía Local y de Protección Civil ha sido total y constante”, subraya el regidor. “Este gobierno local está volcado en colaborar con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en acompañar a la familia en estos momentos tan difíciles, con el máximo respeto y sensibilidad”, agrega el primer edil.

Asimismo, el Consistorio recuerda que cualquier indicio o información relevante, obtenida en el transcurso de la búsqueda, se ha puesto inmediatamente en conocimiento de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, autoridad competente en la investigación.