Se retoma la búsqueda del joven desaparecido en Lanzarote

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias busca en la costa de Lanzarote al hombre desaparecido ayer en la playa de Famara

Informa: Efrén Hernández.

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias ha retomado a primera hora la búsqueda del joven de 28 años desaparecido en la playa de Famara.

La búsqueda del joven de 28 años comenzó la tarde del domingo cuando desapareció mientras se bañaba con otros amigos en la playa de Famara, Lanzarote.

El dispositivo de búsqueda ha continuado este lunes con los agentes de la Policía Local de Teguise y los bomberos. La Guardia Civil dirige este operativo de búsqueda desde la playa de Famara donde se ha montado el centro de control y coordinación.

Con un dron rastrean la playa de Famara, Teguise.

Un compañero falleció ahogado

En la tarde del domingo, otro compañero del fallecido moría ahogado, según fuentes del Consorcio Insular de Emergencias y del 112.

El desaparecido se encontraba en la playa de vacaciones con otros dos amigos, uno fue sacado del agua en apuros sobre las 16:00 horas. Los servicios de emergencias acudieron ante el aviso de que varios bañistas se encontraban en apuros. Los socorristas sacaron a uno de ellos e intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Otro logró salir por sus propios medios y avisó de que faltaba un tercer compañero.

Una embarcación y el helicóptero de Salvamento Marítimo participaron la tarde del domingo en la búsqueda, a la que se sumaron bomberos de Lanzarote.

El desaparecido es un turista de 28 años y de origen hindú. Los tres compañeros se encontraban en la isla de Lanzarote por vacaciones.