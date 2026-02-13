Cabalgata Infantil del Carnaval del Hierro

Este año los más pequeños disfrutan de la temática del espacio

Los alumnos del CEIP Tigaday en La Frontera, El Hierro, han llenado de color y alegría las calles del municipio con sus disfraces inspirados en la temática de este año, el espacio.

Vídeo RTVC

Durante la cabalgata hemos podido ver soles, lunas, planetas y cohetes desfilando en un animado recorrido que culminó en la Plaza Benito Padrón. El carnaval continuará en los próximos días con una programación repleta de actos.

Durante el día de mañana los habitantes de La Frontera saldrán a la calle para celebrar el coso multitudinal del municipio. El domingo será el día en el que los carneros saldrán para hacer disfrutar a los pequeños y mayores.

Día de niños

Los principales protagonistas del día de hoy fueron los niños, quienes se lo pasaron en grande con una gran variedad de disfraces, entre ellos el de sol, estrellas, planetas.